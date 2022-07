Plötzlich sind alle Wolken weg - Sonnenschein pur für den Solarsektor. Grünem Licht aus den USA folgt am Samstag die Fördererhöhung in Deutschland.Heute ist es soweit: Von Samstag an können Solaranlagen bis zu 13,4 ct/kWh für ihren PV-Strom erhalten. Zugleich wird der Netzanschluss unter anderem für kleine PV-Anlagen vereinfacht. Weitere Maßnahmen greifen am 1. Januar 2023, teilt das Bundeswirtschaftsministerium mit."Überragendes Interesse"Zur Beschleunigung des Ausbaus von erneuerbaren Energien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...