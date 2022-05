Der russische Staatskonzern Gazprom wird den dänischen Versorger Ørsted sowie Shell Energy Europe von diesem Mittwoch an nicht mehr mit Gas beliefern. Der Lieferstopp solle ab 1. Juni gelten. Grund dafür sei, dass die Firmen nicht wie von Russland gefordert in Rubel bezahlt hätten. Vom russische Gas abgeschnitten sind bereits auch Bulgarien, Polen, Finnland und die Niederlande. Gazprom hat am Dienstag mitgeteilt, dass Ørsted und Shell das Unternehmen ...

