The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 31.05.2022

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 31.05.2022



ISIN Name

CA0593592086 BAM BAM RES CORP.

CA30050D5038 EVOLVING GOLD CORP.

CA52177M2085 LEAF MOBILE INC.

DE0007257537 CECONOMY AG VZO O.N.

SE0015949847 TETHYS OIL AB O.N.

SE0017766868 OEM INTERN. RED. B

