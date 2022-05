Trotz der aktuellen Erholung an den Märkten kann die Deutsche Börse sich nich völlig von Befürchtungen davor befreien, dass das Handelsvolumen im laufenden Quartal spürbar nachlassen wird. Eben das dürfte ein wichtiger Faktor dafür gewesen sein, dass die Aktie des Unternehmens sich am Montag am Ende des DAX wiederfand.Um 2,3 Prozent wertete die Deutsche Börse (DE0005810055) letztlich ab und landete dadurch knapp unterhalb der Linie von 160 Euro. Die dürfte vielen Anlegern bekannt vorkommen, denn schon seit Mitte März lässt sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...