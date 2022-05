Montréal, 30. Mai 2022 - Osisko Gold Royalties Ltd (das "Unternehmen" oder "Osisko" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-gold-royalties-ltd/) (OR: TSX & NYSE) freut sich, bekannt zu geben, dass sein hundertprozentiges Tochterunternehmen Osisko Bermuda Limited ("OBL") ein verbindliches Abkommen mit Tintic Consolidated Metals LLC ("TCM"), einem indirekten hundertprozentigen Tochterunternehmen von Osisko Development Corp. ("ODV") (ODV: TSX-V & NYSE) bezüglich des zuvor gemeldeten Metall-Streams (der "Stream") der Testmine Trixie (die "Mine Trixie") sowie der Mineral-Claims, die sich über mehr als 17.000 Acres im historischen Bergbaudistrikt Tintic in Zentral-Utah (das Grundstück Tintic") erstrecken, abgeschlossen hat.

EINZELHEITEN DES STREAM

- Vorauszahlung: OBL wird eine Vorauszahlung in Höhe von 20 Millionen USD an TCM leisten, wobei der Erlös zur Finanzierung der Entwicklung der Mine Trixie und der Liegenschaft Tintic verwendet werden soll.

- Metall-Stream: OBL wird 2,5 % aller auf der Liegenschaft Tintic produzierten Metalle kaufen, bis 27.150 Unzen Feingold geliefert wurden. Danach wird OBL 2,0 % aller auf der Liegenschaft Tintic produzierten Metalle für die verbleibende Lebensdauer der Mine abnehmen.

- Zahlungen für die Produktion: OBL wird fortlaufende Zahlungen für raffiniertes Metall leisten, das an den Stream geliefert wird, und zwar in Höhe von 25 % der Spotpreise am Tag vor dem Lieferdatum.

- Sicherheiten: Der Stream ist eine vorrangig besicherte, erstrangige Verpflichtung von ODV, einschließlich der Garantien.

- Interessengebiet: Der Stream bezieht sich auf die Produktion der gesamten Liegenschaft Tintic, einschließlich der Mine Trixie.

- Abschluss: Der Abschluss für den Stream wird voraussichtlich am oder vor dem 31. Juli 2022 erfolgen, vorbehaltlich bestimmter aufschiebender Bedingungen für den Abschluss, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Unterzeichnung aller endgültigen Vereinbarungen in Bezug auf den Stream. Das Datum des wirtschaftlichen Inkrafttretens der Transaktion ist der 29. Mai 2022.

UPDATE ZUR ENTWICKLUNG DER MINE TRIXIE

ODVs kurzfristiger Plan sieht die Durchführung von Untertage- und Übertagebohrungen vor, während das Unternehmen die Explorationserschließung und die Aufbereitung des mineralisierten Materials aus der Mine Trixie fortsetzt. Die Bohrungen sollen in den nächsten zwölf Monaten die Erstellung einer ersten Ressourcenerklärung gemäß National Instrument 43-101 unterstützen. Gleichzeitig wird das Unternehmen fortgeschrittene technische Studien auf der Liegenschaft Tintic durchführen, um zusätzliche Ziele über und unter Tage zu generieren, metallurgische Tests, geotechnische Arbeiten und Umweltstudien durchzuführen, um die weitere Erschließung zu rechtfertigen und die Produktion durch eine Erweiterung mit geringem Kapitalaufwand zu steigern.

Weitere Einzelheiten, einschließlich Warnhinweisen und zukunftsgerichteten Aussagen in Bezug auf die Mine Trixie und die Liegenschaft Tintic, finden Sie in den Pressemitteilungen von ODV vom 25. Januar 2022 mit dem Titel "Osisko Development Announces Proposed Acquisition of Tintic Consolidated Metals" (Osisko Development gibt geplante Akquisition von Tintic Consolidated Metals bekannt und vom 30. Mai 2022 mit dem Titel "Osisko Development Completes Acquisition of Tintic Consolidated Metals, Binding Stream Terms and Release of Funds from Subscription Receipt Financing" (Osisko Development schließt die Akquisition der Tintic Consolidated Metals ab, legt die verbindlichen Stream-Bedingungen fest und erfüllt die Bedingung zur Treuhandkontofreigabe hinsichtlich der Finanzierung durch Zeichnungsscheine)

die auf www.sedar.com veröffentlicht wurden.

OSISKOS BETEILIGUNG AN ODV

ODV gab heute bekannt, dass die bereits angekündigte Akquisition einer 100 %-Beteiligung an der Mine Trixie und der Liegenschaft Tintic abgeschlossen wurde und die Bedingungen für die Freigabe der Treuhandkonten in Bezug auf die bereits angekündigten Emissionen von Zeichnungsscheinen der ODV (zusammen die "Transaktionen") erfüllt wurden. Nach Abschluss der Transaktionen beläuft sich die Beteiligung von Osisko an ODV jetzt auf etwa 45 %.

Qualifizierte Person

Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Guy Desharnais, Ph.D., P.Geo., Vice President, Project Evaluation bei Osisko Gold Royalties Ltd. geprüft und genehmigt. Er ist gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101") eine "qualifizierte Person".

Über Osisko Gold Royalties Ltd

Osisko Gold Royalties Ltd. ist ein seit Juni 2014 bestehendes Edelmetallbeteiligungsunternehmen mit Fokus auf Nord-, Mittel- und Südamerika. Osisko besitzt ein auf Nordamerika ausgerichtetes Portfolio mit über 165 Royalties, Streams und Edelmetallabnahmen. Die Grundlage des Portfolios von Osisko bildet die 5-prozentige NSR-Royalty an der Mine Canadian Malartic, der größten Goldmine Kanadas.

Osiskos Hauptsitz befindet sich in 1100 Avenue des Canadiens-de-Montréal, Suite 300, Montréal, Québec, H3B 2S2.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Osisko Gold Royalties Ltd:

Heather Taylor

Vice President, Investor Relations

Tel: (514) 940-0670 #105

E-Mail: htaylor@osiskogr.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können als "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und als "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze betrachtet werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen setzen naturgemäß voraus, dass Osisko bestimmte Annahmen trifft, und bergen zwangsläufig bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten in sich, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Leistungsgarantie. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können unter anderem Aussagen darüber beinhalten, dass alle Bedingungen für einen rechtzeitigen Abschluss des Streams erfüllt werden, Aussagen über zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen, die Realisierung der erwarteten Vorteile aus den Investitionen von Osisko, einschließlich des Streams, die allgemeine Leistung der Assets von Osisko und die Ergebnisse von Explorations-, Entwicklungs- und Produktionsaktivitäten sowie Erweiterungsprojekte in Bezug auf die Grundstücke, an denen Osisko eine Royalty, einen Stream oder eine andere Beteiligung hält, und insbesondere die fortgesetzte Exploration und Erschließung der Mine Trixie. Wörter wie "können", "werden", "würden", "könnten", "erwarten", "vermuten", "scheinen", "glauben", "planen", "antizipieren", "beabsichtigen", "anpeilen", "schätzen", "fortsetzen" oder die negative oder vergleichbare Terminologie sowie Begriffe, die üblicherweise in der Zukunft und unter Vorbehalt verwendet werden, sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Die in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Informationen beruhen auf bestimmten wesentlichen Annahmen, die bei der Erstellung einer Schlussfolgerung oder einer Vorhersage oder Projektion zugrunde gelegt wurden, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, der Einschätzung des Managements hinsichtlich historischer Trends, aktueller Bedingungen, erwarteter zukünftiger Entwicklungen, des fortlaufenden Betriebs der Grundstücke, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Stream oder eine andere Beteiligung hält, durch die Betreiber dieser Liegenschaften in einer Weise, die mit der bisherigen Praxis übereinstimmt, sowie der Richtigkeit öffentlicher Erklärungen und Bekanntmachungen der Betreiber dieser zugrunde liegenden Liegenschaften; keine wesentliche nachteilige Änderung des Marktpreises der Rohstoffe, die dem Asset-Portfolio zugrunde liegen; keine nachteilige Entwicklung in Bezug auf ein bedeutendes Grundstück, an dem Osisko eine Lizenzgebühr, einen Strom oder eine andere Beteiligung hält; die Richtigkeit der öffentlich bekannt gegebenen Erwartungen hinsichtlich der Entwicklung der zugrunde liegenden Grundstücke, die noch nicht in Produktion sind; und das Fehlen anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen. Osisko hält seine Annahmen auf Basis der derzeit verfügbaren Informationen für angemessen, weist den Leser jedoch darauf hin, dass sich seine Annahmen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, von denen sich viele der Kontrolle von Osisko entziehen, letztendlich als falsch erweisen könnten, da sie Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die Osisko und seine Geschäfte betreffen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem, dass die in dieser Pressemitteilung präsentierten Finanzinformationen vorläufig sind und Anpassungen unterworfen sein könnten, die erfolgreiche Fortsetzung der den Vermögenswerten des Unternehmens zugrundeliegenden Operationen, die Leistung der Vermögenswerte von Osisko, das Wachstum und die Vorteile, die sich aus seinem Investitionsportfolio ergeben, Risiken in Zusammenhang mit den Betreibern der Liegenschaften, an denen Osisko eine Royalty, einen Stream oder eine andere Beteiligung hält, einschließlich Änderungen der Eigentumsverhältnisse und der Kontrolle über diese Betreiber; Risiken im Zusammenhang mit der Entwicklung, der Genehmigung, der Infrastruktur, dem Betrieb oder technischen Schwierigkeiten auf einer der Liegenschaften, an denen Osisko eine Royalty, einen Stream oder eine andere Beteiligung hält, der Einfluss makroökonomischer Entwicklungen sowie die Auswirkungen des COVID-19-Ausbruchs und die Reaktionen der zuständigen Regierungen darauf sowie die Wirksamkeit dieser Reaktionen. In dieser Pressemitteilung stützt sich Osisko auf Informationen, die von Dritten im Zusammenhang mit seinen potenziellen neuen Vermögenswerten - dem Stream auf der Liegenschaft Tintic - öffentlich bekannt gegeben wurden, und übernimmt daher keine Haftung für derartige öffentliche Bekanntmachungen von Dritten.

Weitere Informationen zu diesen und anderen Faktoren und Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zugrunde liegen, finden Sie im Abschnitt Risk Factors" im jüngsten Jahresbericht von Osisko, der bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde und elektronisch unter Osiskos Emittentenprofil auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar ist, sowie bei der U.S. Securities and Exchange Commission, die elektronisch unter Osiskos Emittentenprofil auf EDGAR unter www.sec.gov verfügbar ist. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen von Osisko zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung wider und können sich nach diesem Zeitpunkt noch ändern. Osisko lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version, Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert, Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein, Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen, Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, http://www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=66046Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=66046&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA68827L1013Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA68827L1013