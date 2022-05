DJ Opec prüft Ausschluss von Russland von Förderabkommen

Von Benoit Faucon und Summer Said

LONDON(Dow Jones)--Einige Opec-Mitglieder erwägen, die Teilnahme Russlands an einem Ölförderabkommen auszusetzen, da westliche Sanktionen Moskaus Fähigkeit zum Pumpen von Öl zu untergraben beginnen, so Opec-Delegierte. Eine Befreiung Russlands von seinen Ölförderzielen könnte Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und anderen Produzenten in der Organisation erdölexportierender Länder den Weg ebnen, deutlich mehr Rohöl zu pumpen.

Russland, einer der drei größten Ölproduzenten der Welt, hat sich im vergangenen Jahr mit der Opec und neun Nicht-Opec-Ländern darauf geeinigt, jeden Monat schrittweise mehr Rohöl zu pumpen, doch wird seine Produktion in diesem Jahr voraussichtlich um etwa 8 Prozent sinken.

Es war nicht abzusehen, ob Russland einer Ausnahme von den Produktionszielen der Vereinbarung zustimmen würde. Bislang gibt es keinen formellen Druck auf die Opec, mehr Öl zu pumpen, um ein mögliches russisches Defizit auszugleichen, aber einige Mitglieder am Persischen Golf haben mit der Planung einer Produktionssteigerung in den nächsten Monaten begonnen, so die Delegierten.

