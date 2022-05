Positive Ergebnisse der Phase-3-Studie PARADIGM bei japanischen Patienten mit Darmkrebs werden auf der Plenarsitzung des ASCO in Zusammenarbeit mit Amgen vorgestellt

Gesamtüberlebensdaten aus der Phase-3-Studie ECHELON-1 bei Patienten mit zuvor unbehandeltem fortgeschrittenem Hodgkin-Lymphom in Partnerschaft mit Seagen werden im Rahmen von Vorträgen auf der ASCO und EHA vorgestellt

Pipeline-Präsentationen zeigen Fortschritte bei Programmen, die die angeborene Immunität nutzen, um Krebs zu überlisten und das Leben der Patienten zu verbessern

Wie Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK)("Takeda") heute bekannt gab, wird das Unternehmen in diesem Frühjahr auf zwei wissenschaftlichen Kongressen Daten präsentieren, und zwar auf der 58.Jahrestagung der American Society of Clinical Oncology (ASCO) vom 3. bis 7. Juni in Chicago, Illinois, und auf dem 30.Kongress der European Hematology Association (EHA) vom 9. bis 12. Juni in Wien, Österreich. Die neueste Forschung von Takeda in der Onkologie konzentriert sich auf die Verbesserung der Patientenversorgung und die Erforschung neuer Ansätze für Patienten mit begrenzten Behandlungsmöglichkeiten.

Der Bogen der präsentierten Daten spannt sich über eine Reihe von Krebsarten, darunter Lymphome, Leukämie, multiples Myelom und nicht-kleinzelliger Lungenkrebs, einschließlich früher Erkenntnisse über Forschungstherapien, die das angeborene Immunsystem nutzen.

"Unsere Daten auf den medizinischen Kongressen in diesem Frühjahr sind Ausdruck unseres Bestrebens, den Krebs zu überlisten, und unserer Fähigkeit, mit Partnern zusammenzuarbeiten, um unsere Forschungskapazitäten voranzutreiben", so Dr. Christopher Arendt, Leiter der Onkologie-Zelltherapie und der Therapeutic Area Unit von Takeda. "Wir freuen uns darauf, nicht nur Daten zu den derzeit zugelassenen Therapien zu präsentieren, sondern auch erste Ergebnisse unserer klinischen Programme zur angeborenen Immunität von denen viele neuartige Wirkmechanismen erforschen -, von denen wir annehmen, dass sie das Potenzial haben, den Bereich der Onkologie voranzubringen und die derzeitigen Behandlungsstandards neu zu gestalten."

Eine vollständige Liste der von Unternehmen gesponserten Beiträge steht für die ASCO und die EHA zur Verfügung.

Takedas Engagement für die Onkologie

Unsere zentrale Aufgabe in Forschung und Entwicklung besteht darin, Krebspatienten weltweit neue Arzneimittel zur Verfügung zu stellen. Dies erreichen wir durch unser Engagement für die Wissenschaft, bahnbrechende Innovationen und unsere Leidenschaft für die Verbesserung des Lebens von Patienten. Ob mit unseren Hämatologie-Therapien, unserer robusten Pipeline oder unseren Arzneimitteln für solide Tumore wir wollen sowohl innovativ als auch wettbewerbsfähig bleiben, um Patienten die Behandlungen zu bieten, die sie brauchen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.takedaoncology.com.

Über Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE: 4502/NYSE: TAK) ist ein globales, wertebasiertes, F&E-orientiertes, führendes biopharmazeutisches Unternehmen mit Hauptsitz in Japan, das sich mit Leidenschaft der Entdeckung und Bereitstellung von lebensverändernden Therapien widmet, geleitet von unserem Engagement für Patienten, unsere Mitarbeiter und den Planeten. Takeda konzentriert seine Anstrengungen im Bereich Forschung und Entwicklung auf vier Therapiegebiete: Onkologie, seltene Genetik und Hämatologie, Neurowissenschaften und Gastroenterologie (GI). Darüber hinaus tätigen wir gezielte F&E-Investitionen in Plasma-basierte Therapien und Impfstoffe. Wir konzentrieren uns auf die Entwicklung hochinnovativer Medikamente, die dazu beitragen, das Leben von Menschen zu verbessern, indem wir die Grenzen neuer Behandlungsmöglichkeiten erweitern und unsere verstärkte Zusammenarbeit in der Forschung und Entwicklung nutzen, um eine robuste, modalitätsübergreifende Pipeline zu schaffen. Unsere Mitarbeiter setzen sich für die Verbesserung der Lebensqualität von Patienten ein und arbeiten mit unseren Partnern im Gesundheitswesen in rund 80 Ländern und Regionen zusammen. Weitere Informationen finden Sie unter:https://www.takeda.com.

