Hannover (ots/PRNewswire) -Midea Industrial Technology hat am Stand B38/3 in Halle 11, innovative Automatisierungs- und Green-Energy-Produkte der beiden Industrieautomatisierungsmarken Servotronix und Hiconics ausgestellt."Wir hoffen, die Hannover-Messe für einen intensiveren Austausch mit Partnern und Kunden aus der weltweiten Industrie zu nutzen", erklärte Diego Fu, Vice President der Midea Group und Präsident von Midea Industrial Technology. "Ich habe Midea voll und ganz dazu verpflichtet, die vertikale Industrie bei der Transformation und Reduzierung der Kohlendioxidemissionen durch unsere führenden Technologien und Lösungen zu unterstützen."Servotronix stellt vier Produkttypen aus, die der Industrie neue kundenspezifische Möglichkeiten zur Bewegungssteuerung bieten:- Motion-Controller: Leistungsstarke mehrachsige Motion-Controller und die zugehörige Programmiersoftware und E/A, die am besten durch softMC703 repräsentiert werden, verfügen über umfangreiche Programmierfunktionen und wurden erfolgreich in vielen Automatisierungs- und Roboterbereichen eingesetzt. Die verbesserte softMC lässt sich nahtlos in die Servotreiber- und Motorsysteme von Servotronix integrieren und bietet eine komplette Bewegungslösung für die neun wichtigsten Branchen.- Leistungsstarker Servotreiber: Auf der Grundlage von CDHD\\CDHD2 werden Vorteile wie hervorragende Servoleistung, ultrahohe Leistungsdichte, einfache Inbetriebnahme und umfangreiche Funktionen zu einem leistungsstarken Servotreiber kombiniert, der zudem äußerst kostengünstig ist.- Rotierendes Servosystem: Das leistungsstarke Servosystem besteht aus dem Servotreiber BDHDE von Servotronix und dem Drehservomotor der Serie PRHD2. Das kostengünstige Servosystem besteht aus dem DS2P-Servotreiber von Dorna und dem Drehservomotor der DM1-Serie, der eine zuverlässige hohe Leistung und Stabilität bietet.- Einachsiger CDLB-Roboter: Im Vergleich zur Schraubenführungsschiene verfügt der auf der CDLB-Linearantriebsservolösung basierende Einachsroboter über eine überlegene Direktantriebsleistung und bessere Parameter wie höhere Präzision, höhere Geschwindigkeit, längerer Hub und geringerer Geräuschpegel.Hiconics unterstützt die Stahl-, Petrochemie-, Chemie-, Bergbau-, Baustoff-, Textil- und Papierindustrie bei der nachhaltigen Entwicklung:- Wassergekühlter Frequenzumrichter der Hivert-Serie: Das modulare Hardwaredesign und die fortschrittlichen Softwarefunktionen der HIVERT-Serie machen den wassergekühlten Frequenzumrichter für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, auch in schwierigen Umgebungsbedingungen.- HV4-Mittelspannungs-Frequenzumrichter: Eine energiesparende und effizientere Lösung durch die Steuerung der Frequenz und Spannung des Motors.- Allgemeiner HIC530-Niederspannungs-Frequenzumrichter: Die eingebettete sensorlose Vektorregelung und U/f-Regelung können in großem Umfang in Anwendungen eingesetzt werden, die hohe Anforderungen an Elemente wie Drehzahlregelung, Drehmomentreaktionsgeschwindigkeit und Niederfrequenzausgänge stellen.Bis heute hat Midea Industrial Technology weltweit 27 Forschungs- und Entwicklungszentren eingerichtet und über 5.500 autorisierte Patente angesammelt.