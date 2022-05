Dank der Integration in SAPSuccessFactors liefert die Plattform von Degreed personalisiertes Lernen für die Kundschaft

Degreed, Inc., ein Vorreiter in Sachen Lernerfahrung für inzwischen acht Millionen Nutzerinnen und Nutzer, hat bekanntgegeben, dass seine Degreed Learning Experience Platform (LXP) jetzt im SAP Store verfügbar ist, dem Online-Marktplatz für Angebote von SAP und seinen Partnern. Degreed LXP lässt sich in SAP SuccessFactors Learning integrieren. Firmenkundschaft kann damit personalisierte Lernerfahrungen kuratieren, alles nachverfolgen, was Arbeitskräfte zum Lernen brauchen, und wachsen, um Fortbildungen und Personalplanung zu unterstützen alles an einem Ort. Degreed LXP betreut über acht Millionen Kundinnen und Kunden in mehr als 200 Ländern und ist eine der wenigen offenen, unabhängigen LXPs auf dem Markt.

"Degreed arbeitet mit Dutzenden von Unternehmen der Forbes Global 2000 (2022) zusammen, die ebenfalls SAP-Technologie nutzen und auf die Lösungen für den Aufbau besserer, an den Bedürfnissen aller Mitarbeitenden und des Unternehmens ausgerichteter Lernerfahrungen bauen", sagte Sanjay Advani, Global VP Allianzen und strategische Partnerschaften bei Degreed. "Das Angebot im SAP Store stellt eine natürliche Weiterentwicklung der Arbeit dar, die wir in den letzten Jahren geleistet haben. Die Robustheit und Unternehmenstauglichkeit von Degreed LXP wird damit bestärkt, da alle Lösungen im SAP Store den Anforderungen und Compliance-Kriterien von SAP hinsichtlich Architektur, externer Technologien, Benutzerschnittstellen und Integrations-APIs entsprechen müssen."

Die Degreed LXP hat die Arbeit international tätiger Teams für Lernen und Entwicklung (Learning and Development, L&D) transformiert und das Leben der Mitarbeitenden verändert, seit sie vor einem Jahrzehnt entwickelt wurde. Das unternehmerische Lernen ist damit vom auf Compliance beruhenden Abhaken von Kriterien zu einer spannenden Möglichkeit geworden, in allen Formaten zu lernen, die einen inspirieren. Über 130.000 Lernpfade (Online-Kurationen an bestimmten Kompetenzen ausgerichteter Lerninhalte) und mehr als 17 Millionen Kompetenzbewertungen wurden bisher über die Plattform erstellt (angegeben von Einzelpersonen, Kollegen, Managern oder durch Prüfung individueller Kompetenzniveaus). Degreed LXP ist jetzt im SAP Store auf Lizenzbasis für Unternehmen erhältlich, die SAP SuccessFactors-Lösungen nutzen.

Der SAP Store zu finden unter store.sap.com bietet ein vereinfachtes, vernetztes Kundenerlebnis zum Suchen, Testen, Kaufen und Erneuern von mehr als 2.000 Lösungen von SAP und seinen Partnern. Hier können die Kundinnen und Kunden die SAP-Lösungen und von SAP validierten Lösungen finden, die sie zur Erweiterung ihrer Geschäftstätigkeiten brauchen. Und für jeden über den SAP Store getätigten Kauf pflanzt SAP einen Baum.

Degreed ist Partner beim SAP PartnerEdge-Programm. Mit der in SAP SuccessFactors integrierten Degreed Learning Experience Platform werden die Kunden zu intelligenten Unternehmen. Das SAP PartnerEdge-Programm bietet die passenden Werkzeuge und Vorteile und den geeigneten Support, um die schnelle und kostengünstige Entwicklung qualitativ hochwertiger, revolutionärer Anwendungen zu erleichtern, die auf spezifische betriebliche Anforderungen ausgerichtet sind.

Über Degreed

Degreed ermöglicht Wachstum und Innovation durch lebenslanges Lernen. Als Wegbereiter für Veränderungen auf weltweiter Ebene betreuen wir über 100 Unternehmen der Forbes Global 2000 und jedes dritte Unternehmen der Fortune 50 und fördern eine Lernkultur im ganzen Unternehmen. Im Rahmen einer fluiden Erfahrung unterstützen wir Sie dabei, die Fähigkeiten, die Sie haben, zu erkennen und sich die Fähigkeiten, die Sie brauchen, anzueignen mittels individueller, kollaborativer und erfahrungsbasierter Lernformen, zur Förderung der persönlichen Karriereentwicklung und der Geschäftsergebnisse. Degreed wurde im Jahre 2012 gegründet, wurde in 28 Sprachen übersetzt und hat Nutzerinnen und Nutzer in mehr als 200 Ländern.

