ICCPP hat auf der Vaper Expo UK in Birmingham am 27. Mai 2022 die Ceramic Coil-Komplettlösung einschließlich Einweg-Ceramic Coil vorgestellt eine neue Kategorie, die durch die Strategie der "Digitalen Transformation" vorangetrieben wird und eine neue Ära in der globalen Vape-Industrie einleitet.

Zum ersten Mal stellte ICCPP als Gruppe aus und präsentierte ihre ODM+ Markenlösung sowie ihre umfassende Ceramic-Coil-Lösung. Die Ceramic-Coil von ICCPP, die die Gene-Tree-Technologie nutzt, wird in das ODM+-Geschäft integriert, um eine größere Entwicklung in der Branche zu fördern. Die Ceramic-Coil ist das erste Produkt, das ICCPP seit der gemeinsamen Einführung der digitalen Strategie mit SAP und PwC auf den Markt gebracht hat, und wird in der weltweiten Vape-Industrie mit Sicherheit ein Maßstab werden.

Durchbruch: Ceramic-Coil-Lösung für Einweg- und Mehrfachkategorien

In der Vape-Branche ist die Ceramic-Coil-Technologie ein wichtiger Indikator für den technologischen Fortschritt eines Unternehmens. ICCPP hat 2019 damit begonnen, sich mit der Ceramic-Coil-Technologie zu beschäftigen, indem es ein F&E-Team unter der Leitung von "Peacock Program"-Talenten gebildet hat, mit dem Ziel, mit der dritten oder vierten Generation des Ceramic-Coil ein branchenführendes Niveau zu erreichen und die Konkurrenz mit der fünften oder sechsten Generation vollständig zu übertreffen.

ICCPP hat sich zum Ziel gesetzt, der Marktführer im Bereich der Zerstäubungstechnologie zu werden. Mit seinen nanokristallinen (NC) Materialien und technischen Innovationen bietet ICCPP seinen Kunden ein natürliches und angenehmes Vape-Erlebnis. Von der Dickschicht bis zur Dünnschicht, von der Drahterwärmung über die Oberflächenerwärmung bis hin zur Feststofferwärmung hat ICCPPs NC-Ceramic-Zerstäubungstechnologie das Datenmodell der Spule ständig optimiert und die F&E-Stärke des Teams verbessert, um die Probleme in der Vape Coil-Industrie zu lösen. Die neu eingeführte Gene Tree-Dünnschichttechnologie bietet fünf technische Vorteile, nämlich puderfrei, verbesserte Sicherheit, feinere Zerstäubung, längere Lebensdauer und ein verbessertes Aroma.

Dank der kontinuierlichen Anstrengungen des Forschungs- und Entwicklungsteams hat ICCPP vor kurzem die neue Generation der Gene-Tree-Filmtechnologie und der Produktanwendungen auf den Markt gebracht, die im Vergleich zum Ceramic-Coil der dritten Generation den Geschmack verbessert, die Lebensdauer des Coils erhöht und die Produktzuverlässigkeit verbessert hat, was den Benutzern ein natürliches und angenehmes Vape-Erlebnis beschert.

ICCPP wird in Kürze ein Einwegprodukt auf den Markt bringen, das mit der Gene-Tree-Coil-Technologie ausgestattet ist und mit Merkmalen wie länger anhaltendem Geschmack, mehr Zügen, besserer Wiederherstellung des Geschmacks und höherer Zuverlässigkeit eine bahnbrechende Benutzererfahrung bietet, eine Revolution in der Branche auslöst und zu einem Meilenstein der Branche wird.

"Digitale technologische Innovation" für die Bereitstellung von ODM digitalen Lösungen

Die Hauptvorteile von ICCPP auf technischer Ebene ergeben sich aus den enormen Investitionen in wissenschaftliche und technologische Innovationen. Am 26. Mai gab ICCPP den offiziellen Start des "Digitalen Transformationsprojekts" an seinem Hauptsitz in Shenzhen bekannt und ist damit das weltweit erste große Unternehmen der Vape-Branche, das mit SAP und PwC zusammenarbeitet. Dies zeigt, dass ICCPP die Branche in die Phase der digitalen Transformation führen wird.

Die digitale Strategie nimmt Bezug auf die gesamte digitale Innovation des Unternehmens, welche F&E, Produktion, Export, Marketing in Übersee usw. umfasst. In Zukunft wird ICCPP einen beispiellosen "digitalen Kreislauf" und eine neue digitale Wettbewerbsfähigkeit schaffen, indem es digitale F&E, digitale Produktion, digitales Marketing und digitale Kundenerfahrung entwickelt. Der Modus "digital technologische Innovation" wird zum grundlegenden Wettbewerbsvorteil von ICCPP, einschließlich Digitalisierung Chips, Digitalisierung Duft und Digitalisierung intelligente Fertigung. "Das Unternehmen wird die Entwicklung durch Digitalisierung vorantreiben und durch Digitalisierung neue Werte schaffen." Durch die digitale Transformation will das Unternehmen einen größeren Beitrag für die Branche und die weltweiten Verbraucher leisten.

Bei der Entwicklung von Ceramic Coils gelang es ICCPP rasch, einen Zerstäubungseffekt zu simulieren, indem es ein Datenmodell erstellte und Parameter wie Schnittstelle und Größe eingab, um die optimale Konfiguration ohne Musterproduktion zu finden und so die Produktentwicklung und -lieferung zu beschleunigen. Gegenwärtig hat ICCPP eine Reihe langfristiger Pläne für nachfüllbare und Einweg-Ceramic-Coil-Produkte und hat mit mindestens fünf internationalen Großkunden Kooperationsvereinbarungen getroffen.

Mission eines führenden Going-Out-Unternehmens: Kunden auf der ganzen Welt mit technischer Innovation zu unterstützen

ICCPP weiß, dass die Kunden heute nicht mehr den traditionellen ODM benötigen, sondern den Marken-ODM+. Aus diesem Grund hat das Unternehmen eine neue strategische Partnerschaft ins Leben gerufen, die Markenpositionierung, Benutzereinblick, Produktdesign, Produktentwicklung und After-Sales umfasst, um Kunden in die neue Ära der Produktanpassung zu führen.

Erstens verspricht ICCPP, seinen Kunden die neuesten technologischen Anwendungen zur Verfügung zu stellen und ihnen die gleiche oder sogar eine bessere Technologie als die der ICCPP-Eigenmarken zu bieten. Zweitens teilt ICCPP im Rahmen der strategischen Zusammenarbeit alle Spitzentechnologien mit der gesamten Industriekette, einschließlich Labors und Instituten, automatisierten Fabriken, Einblicken von Anwendern in Übersee und globalen Marketingdienstleistungen. Das Vertrauen des ICCPP beruht auf seiner reichhaltigen und erfolgreichen internationalen Erfahrung und der Kompetenz, seinen Kunden Dienstleistungen aus einer Hand zu bieten. ICCPP ist bestrebt, zwei globale Plattformen aufzubauen, um Kunden zu unterstützen: eine wirklich offene, Android-ähnliche Vape-Technologie-Plattform und eine Globalisierungsplattform, die auf jahrelanger internationaler Erfahrung basiert.

Als erste strategische Kategorie nach dem digitalen Upgrade kann sich die Ceramic-Coil-Lösung an die gesamte Palette der Produktlinien anpassen. Sie umfasst die fortschrittlichsten Technologien der Branche und soll eine neue Vape-Kategorie schaffen, das Nutzererlebnis verbessern und die Marktstruktur verändern. Einerseits wird das ODM+-Geschäft von ICCPP ein digitales Upgrade und eine Effizienzsteigerung des gesamten Betriebssystems erfahren, das Marktuntersuchung, F&E, Produktdesign, Bestellung, Lieferung und After-Sales umfasst; andererseits wird es eine eingehende Zusammenarbeit mit globalen Kunden bei der Ceramic-Coil-Lösung aufbauen. Bislang ist ICCPP mit vielen internationalen Großkunden eine Zusammenarbeit bei dieser Ceramic-Coil-Technologie eingegangen. ICCPP geht davon aus, dass es in Zukunft noch mehr Überraschungen für globale Kunden bringen und den Markt neu strukturieren wird.

Der Originaltext dieser Mitteilung in der Ausgangssprache ist die offizielle, maßgebliche Fassung. Die Übersetzungen dienen lediglich als Hilfestellung und sollten mit dem Ausgangstext verglichen werden, der die einzige rechtswirksame Fassung des Textes ist.

