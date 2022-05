Deenova gab heute bekannt, dass es sich kürzlich gegen seine Hauptwettbewerber durchsetzen konnte und das Unternehmen somit einen öffentlichen Auftrag für die IRCCS Policlinico San Matteo unter der Bezeichnung "Offenes telematisches Verfahren für den Erwerb eines integrierten Informationssystems zur Verwaltung medikamentöser Therapien und der Verfolgbarkeit von Arzneimitteln und medizinischer Geräte" gemäß Dekret des General Managers Nr. 5/D.G./334 vom 18. März 2022 erhalten hat. Dieser neue Deenova Kunde in Italien umfasst die Implementierung und die Serviceleistungen für viele seiner Kliniker am Pflegeort zur Nutzung von 100 verschreibungspflichtigen Stationswagen, 100 medizinische Rollwagen, 100 Barcodeleser, 200 tragbare PCs und 100 Etikettendrucker.

Fulvio Rudello, Chief Operating Officer bei Deenova erklärte: "Die IRCCS Policlinico San Matteo ist ein weiterer Beleg für die unangefochtene europäische Führerschaft für geschlossene Kreislauflösungen von Deenova in der Gesundheitsbranche. Dies festigt auch das wirtschaftliche Gleichgewicht eines kontinuierlichen Kundenausbaus im Hinblick auf neue Kunden in Europa, während gleichzeitig eine 100%ige Bindungsrate unserer bestehenden Kunden vorliegt und somit Kennzahlen bestehen, die im Gesundheitssektor beispiellos sind und mit Stolz präsentiert werden können."

Die IRCCS Policlinico San Matteo in Pavia verfügt über 1.000 akkreditierte Betten, die für 700.000 Einwohner in der Lombardei zur Verfügung stehen. Sie sind unterteilt in rund 60 Betriebseinheiten für den Lehrbetrieb, zur Krankenbetreuung und für Forschungsarbeiten. Bei diesen Einheiten gibt es viele Exzellenzbereiche mit rund 3.300 Mitarbeitern, darunter Ärzte, Krankenschwestern und Krankenpfleger, Techniker und Administratoren, die 36.500 Krankenhausaufenthalte (13,7% davon für Patienten von außerhalb der Region), 99.000 Notfallversorgungen und 2,1 Millionen ambulante Besuche bieten.

Deenova ist der unbestrittene führende Lieferant kombinierter Mechatroniklösungen (Robotik und Automatisierung) für geschlossene Medikationsprozesse und RFID-basierte Rückverfolgbarkeit medizinischer Geräte in der Gesundheitsbranche jederzeit und überall. Die einzigartigen, patentierten und vollständig integrierten Lösungen von Deenova haben erheblich zur Bewältigung des zunehmenden Drucks beigetragen (und werden in Zukunft dazu beitragen) in Bezug auf: die gleichzeitige Verbesserung der Patientensicherheit, Reduzierung von Therapiefehlern, Minimierung von Abfällen und geregelte Substanzumleitung, Kostenbegrenzung und Verringerung der Lücke zwischen steigendem Patientenvolumen/Aufnahmefähigkeit und begrenztem medizinischem Personal. Deenova garantiert die Vereinfachung aller Prozesse in Zusammenhang mit der Verwaltung der Medikamente und implantierbaren Geräte/medizinischen Einweggeräte mit einer erwartbaren Kosteneinsparung im Bereich von 15% bis 25%. Bitte besuchen Sie www.deenova.com für zusätzliche Informationen über die marktführenden Lösungen von deenova.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220530005399/de/

Contacts:

Christophe Jaffuel, Martina Buccianti

m.buccianti@deenova.com, Tel.: +39 0523 785311