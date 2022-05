Berlin (ots) -Klingbeil bei "maischberger": Politisch und persönlich mit Schröder gebrochenKöln, 31. Mai 2022 - SPD-Parteichef Lars Klingbeil hat seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine keinen direkten Kontakt mehr zum ehemaligen Bundeskanzler und Ex-Vorsitzenden seiner Partei, Gerhard Schröder. "Es gab einen politischen und dann auch einen persönlichen Bruch zwischen mir und Gerhard Schröder", sagte Klingbeil heute in der ARD-Talksendung "maischberger". Er könne Schröders "Position, sich in diesem Krieg nicht eindeutig zu äußern und sich nicht von Putin zu entfernen, nicht nachvollziehen."Klingbeil begrüßte den Rückzug Schröders von seinen Posten bei Rosneft und Gazprom: "Wenn ein ehemaliger Bundeskanzler als Geschäftsmann wahrgenommen wird, der russische Interessen vertritt, dann ist das nicht gut für unser Land. Es ist die richtige Konsequenz, die er jetzt zieht.""maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH."maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke MaarFotos finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:Anabel Bermejo | better nau Kommunikationsagentur | Tel. 0172 587 0087 | bermejo@betternau.deWDR Kommunikation | Tel. 0221 220 7100 | kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5236386