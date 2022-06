DGAP-Ad-hoc: DWS Group GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Personalie

DWS Group GmbH & Co. KGaA: Stefan Hoops wird neuer CEO der DWS, Asoka Wöhrmann scheidet aus



01.06.2022 / 03:54 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Stefan Hoops wird mit Ablauf des Tages der diesjährigen Hauptversammlung neuer Vorsitzender der Geschäftsführung (CEO) der DWS. Die Gesellschafterversammlung der DWS Management GmbH hat ihn mit Wirkung zum 10. Juni 2022 zum Mitglied und Vorsitzenden der Geschäftsführung bestellt. Stefan Hoops folgt auf Asoka Wöhrmann, der sein Mandat in der Geschäftsführung der DWS mit Wirkung zum Ablauf des Tages der diesjährigen Hauptversammlung niedergelegt hat. Mit Wirksamwerden seiner Bestellung zum CEO scheidet Stefan Hoops aus seiner Rolle als Leiter der Unternehmensbank der Deutsche Bank Aktiengesellschaft aus.







Kontakt:

Adib Sisani

Global Head of Communications & Marketing



DWS Group GmbH & Co. KGaA

Mainzer Landstr. 11-17

60329 Frankfurt

Germany



+49 69 910 61960

adib.sisani@dws.com 01.06.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de