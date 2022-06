Baierbrunn (ots) -Anmoderation: Wer schaffen will, muss fröhlich sein und - könnte man hinzufügen - auch ausreichend pausieren. Denn nur wenn wir uns zwischendurch erholen, können wir unseren Job gut machen. Petra Terdenge hat Pausen-Tipps gesammelt:Sprecherin: Für viele Angestellte besteht die Erholung am Arbeitsplatz vor allem aus einer langen Mittagspause. Dabei verschaffen uns schon kürzere Auszeiten Luft und Platz im Kopf, sagt Dr. Achim Schneider von der Apotheken Umschau:O-Ton Dr. Achim Schneider 16 sec."Kleine Pausen von wenigen Minuten sind besonders empfehlenswert. Über den Tag verteilt führen sie zu mehr Erholung, mehr Leistung und auch zu weniger Fehlern. Diese Mikropausen sind viel wirksamer als eine oder zwei lange Pausen oder natürlich als überhaupt keine Pause."Sprecherin: Am besten wäre es, wenn jeder selbst entscheiden könnte, wann und wie er sich während der Arbeit erholen möchte:O-Ton Dr. Achim Schneider 18 sec."Aktuelle Studien zeigen: wenn die Angestellten selbst über ihre Auszeiten entscheiden dürfen, dann können sie ihr Energie-Level stabil halten und sich viel besser auf ihre Arbeit konzentrieren. Daher lohnt sich die freie Einteilung von Mikropausen. Das ist für den Betrieb besser und auch für das Personal."Sprecherin: Damit die Pausen erholsam sind, sollte man dabei auch wirklich abschalten:O-Ton Dr. Achim Schneider 15 sec."Nicht auf den Bildschirm schauen, das Handy weglegen, den Laptop zuklappen. Für manche ist ein kleiner Spaziergang die ideale Auszeit, für andere eine Kaffeepause mit Kollegen. Es kann auch entspannend sein, einfach aus dem Fenster in die Ferne zu gucken."Abmoderation: Besonders wirksam sind Pausen, wenn wir Entspannungstechniken nutzen, schreibt die Apotheken Umschau. Bewährt haben sich zum Beispiel Progressive Muskelentspannung, Meditations- und Achtsamkeitsübungen und Yoga.Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unter www.apotheken-umschau.dePressekontakt:Katharina Neff-NeudertUnternehmenskommunikationTel. +49(0)89 - 744 33 360E-Mail: presse@wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5236406