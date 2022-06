Die European Masters of Excellence Awards zeichnen Unternehmen mit Qualitäts- und Produktionsführerschaft in den Biowissenschaften aus

SALT LAKE CITY, June 01, 2022, ein Anbieter von Softwarelösungen, die es Unternehmen der Biowissenschaften und aus anderen regulierten Bereichen ermöglichen, lebensverändernde Produkte schneller und für mehr Menschen bereitzustellen, gab während der jährlichen Masters Conference, die Anfang dieses Monats in Mailand stattfand, die Gewinner der European Masters of Excellence Awards bekannt. Mit diesen Auszeichnungen werden Kunden von MasterControl gewürdigt, die sich in den Bereichen Qualität und Fertigungsinnovation hervorgetan haben, sowie Einzelpersonen, die in ihren angesehenen Berufen führend sind.



Die einzige persönliche Auszeichnung, der European Masters of Excellence Quality Champion für 2022, ging an Maria Bengzon, Spezialistin für Softwarequalität bei BONESUPPORT AB. Mit seinen Produkten hat sich BONESUPPORT die Wiederherstellung der Gesundheit und die Verbesserung der Lebensqualität von Patienten mit Knochenerkrankungen zum Ziel gesetzt. Bengzon war maßgeblich an der Leitung der Abteilung Qualitätsmanagement bei BONESUPPORT beteiligt. "Ich möchte, dass es einfach ist, etwas richtig zu machen. Das ist es, was mich in Sachen Qualität antreibt. Wenn man die Dinge gleich richtig macht, läuft es einfach, denn Fehlerkorrekturen sind teuer und lästig", sagt Bengzon. Bengzon setzt sich konsequent für die Qualität und ihre Bedeutung für Sicherheit und Compliance ein.

Almac Sciences, ein Mitglied der Almac Group, einem Auftragsentwicklungs- und Fertigungsunternehmen, erhielt den Digital Transformation in Manufacturing Award, der von Martin Ross, Qualitätsmanager, entgegengenommen wurde. Nachdem Almac festgestellt hatte, dass Aufzeichnungen in Papierform die Transparenz beeinträchtigen, digitalisierte das Unternehmen seinen Fertigungsprozess , um den Betrieb transparenter und flexibler gestalten zu können. "Die digitale Transformation bietet Gestaltungsmöglichkeiten... wir können Arbeitsabläufe, Chronologie, Datentypen und akzeptable Grenzen, z. B. Volumen oder Zeiten, vordefinieren. Die Echtzeitkontrolle am Einsatzort ist ein wirksames Instrument, um Compliance zu gewährleisten", so Ross. Almac hat seit seiner digitalen Transformation viele weitere wichtige Verbesserungen erlebt, die sich positiv auf die KPIs auswirken.

"Die European Masters of Excellence Awards geben uns die Möglichkeit, unsere Kunden und ihre Leistungen in den Bereichen Technologie und Innovation zu würdigen", sagte CEO Jon Beckstrand. "Es ist eine Ehre für MasterControl, mit diesen großartigen Menschen und Unternehmen partnerschaftlich zusammenarbeiten zu dürfen."

Über MasterControl

MasterControl Inc. ist ein führender Anbieter cloudbasierter Qualitäts- und Fertigungssoftware für Biowissenschaften und andere regulierte Branchen. Seit drei Jahrzehnten verfolgen wir das gleiche Ziel wie unserer Kunden - wir möchten lebensverändernde Produkte schneller für mehr Menschen zugänglich machen. MasterControl unterstützt Unternehmen bei der Digitalisierung, Automatisierung und Vernetzung von Qualitäts- und Fertigungsprozessen. Die innovativen MasterControl-Tools haben sich bei der Verbesserung der Produktqualität, der Kostensenkung und der Verkürzung der Markteinführungszeit bewährt. Mehr als 1.100 Unternehmen weltweit nutzen die Lösungen von MasterControl, um Abläufe zu rationalisieren, die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten, große Datenmengen einfach zu analysieren und zu interpretieren und Geschäftseinblicke in Echtzeit zu visualisieren. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.mastercontrol.com