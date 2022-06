Wichtige Punkte Wenn du in Vermögenswerte investierst, die bei steigenden Preisen an Wert gewinnen, kannst du dein Vermögen in inflationären Zeiten schützen. Beim Investieren geht es darum, Geld zu nutzen, um Vermögen aufzubauen, und das kann mehr bedeuten als der Kauf von Wertpapieren. Bei jeder Investition - ob traditionell oder nicht - ist es klug, einen Schritt zurückzutreten und zu prüfen, ob die Gelegenheit mit deinen finanziellen Zielen übereinstimmt. Die Inflation läuft immer noch auf Hochtouren. ...

