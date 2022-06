Obwohl das Wikifolio / Zertifikat NTG24 AKTIEN KONSERVATIV in der letzten Woche mit der kurzfristigen starken Gegenbewegung des relevantesten Vergleichsindexes MSCI World (Euro) angesichts der sehr aktiven Short ETF-Absicherungsmaßnahmen des Portfolios in keiner Weise mithalten konnte, bleiben wir der momentan gerade in diesem Produkt vorrangig verfolgten Werterhaltungsmaxime auch weiterhin treu und werden die in der letzten Woche nach Halbierung der S&P 500-Absicherung noch immer bei rechnerisch rd. 26 % liegende gesamte Aktien-Absicherungsquote des Wikifolios / Zertifikats ...

