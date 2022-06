DJ MÄRKTE ASIEN/Wenig Bewegung - Ölpreise stabilisiert

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Kursgewinne in Tokio und Kursverluste in Hongkong prägen am Mittwoch das Bild an den ostasiatischen Aktienmärkten. In Schanghai bewegt sich der Index dagegen kaum, während das Geschäft in Südkorea aus Anlass des nationalen Wahltags ruht. Sydney tendiert ebenso wenig verändert. Dass das australische BIP im ersten Quartal mit 3,3 Prozent etwas stärker zulegte auf Jahresfrist als erwartet, sorgt für keinen Auftrieb.

Der Nikkei-Index in Tokio steigt um 0,4 Prozent auf 27.400 Punkte. Er bekommt etwas Rückenwind vom weiter fallenden Yen, der günstig ist für die japanische Exportindustrie. Der Dollar kostet 129,19 Yen und liegt nur knapp unter dem jüngst markierten 20-Jahreshoch. Hintergrund seien die weiter divergierenden geldpolitischen Kurse in Japan und den USA, heißt es.

Nachdem bereits am Vortag neue Einkaufsmanagerindizes aus China besser als im Vormonat ausgefallen waren, aber immer noch im Kontraktion anzeigenden Bereich lagen, wird genau dieses Bild am Mittwoch vom Caixin-Index für das verarbeitende Gewerbe im Mai bestätigt. Für einen positiven Impuls sorgt das nicht mehr.

An der Hongkonger Börse heißt es von IG-Stratege Yeap Jun Rong, der Markt schließe sich der leichteren Vorgabe aus den USA an. Dort hatten unter anderem stark zulegende Marktzinsen die Stimmung nach der Feiertagspause getrübt.

Abwärts geht es in der Region mit Ölaktien, nachdem die Ölpreise im Handelsverlauf in den USA am Vortag kräftig nachgegeben hatten. Aktuell können sich die Preise behaupten. Für Druck auf die Ölpreise hatten Berichte gesorgt, dass einige Opec-Mitglieder erwägten, Russlands Teilnahme am Ölförderabkommen auszusetzen, weil westliche Sanktionen die Fähigkeit des Landes zur Förderung von Öl untergrüben. In der Folge könne dies anderen Produzenten den Weg zu einer stärkeren Produktion ebnen, so die Spekulation.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.214,10 +0,0% -3,1% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 27.399,76 +0,4% -4,9% 08:00 Kospi (Seoul) Feiertag Schanghai-Comp. 3.185,77 -0,0% -12,5% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 21.255,84 -0,7% -9,8% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.250,97 +0,6% +3,6% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.559,54 -0,7% -1,6% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:26 % YTD EUR/USD 1,0709 -0,2% 1,0733 1,0743 -5,8% EUR/JPY 138,28 +0,1% 138,14 137,31 +5,7% EUR/GBP 0,8514 -0,1% 0,8518 0,8514 +1,3% GBP/USD 1,2579 -0,2% 1,2601 1,2621 -7,0% USD/JPY 129,14 +0,3% 128,70 127,84 +12,2% USD/KRW 1.245,32 +0,2% 1.242,48 1.238,77 +4,8% USD/CNY 6,6933 +0,3% 6,6720 6,6621 +5,3% USD/CNH 6,7058 +0,4% 6,6761 6,6724 +5,5% USD/HKD 7,8455 -0,0% 7,8466 7,8481 +0,6% AUD/USD 0,7161 -0,2% 0,7175 0,7182 -1,4% NZD/USD 0,6485 -0,4% 0,6512 0,6533 -5,0% Bitcoin BTC/USD 31.565,23 -0,3% 31.674,84 31.546,51 -31,7% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 114,99 114,67 +0,3% 0,32 +58,0% Brent/ICE 115,88 115,60 +0,2% 0,28 +56,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.833,66 1.837,39 -0,2% -3,74 +0,2% Silber (Spot) 21,46 21,57 -0,5% -0,11 -7,9% Platin (Spot) 971,50 968,39 +0,3% +3,11 +0,1% Kupfer-Future 4,27 4,30 -0,6% -0,03 -3,9% ===

