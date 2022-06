DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

RENTE - Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer hat sich für ein späteres Renteneintrittsalter ausgesprochen. "Eine längere Lebensarbeitszeit wäre sinnvoll, um das Rentensystem langfristig zu stabilisieren", sagte die Münchener Wirtschaftsprofessorin. Damit widersprach sie Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD), der einer Verlängerung der Lebensarbeitszeit eine klare Absage erteilt hatte. (Funke Mediengruppe)

BANKEN - Die Voraussetzungen für grenzüberschreitende Bankfusionen in der EU haben sich nach Einschätzung der Deutschen Bundesbank verbessert. Grund seien neue Regeln zur Einstufung von global systemrelevanten Instituten, auf die sich der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht verständigt hat. "Durch die Entscheidung werden grenzüberschreitende Fusionen in Europa einfacher", sagte Bundesbank-Vorstand Joachim Wuermeling. "Bisher hätten Banken bei solchen Zusammenschlüssen in vielen Fällen automatisch einen höheren Kapitalaufschlag bekommen, weil sie auf globaler Ebene als noch riskanter eingestuft worden wären", sagte Wuermeling, der Mitglied des Baseler Ausschusses ist. "Dieser Automatismus wurde nun reduziert." (Handelsblatt)

INFLATION - Bundesverbraucherschutzministerin Steffi Lemke (Grüne) schlägt angesichts der Kostensteigerungen für Verbraucher Alarm. "Es ist zu befürchten, dass die steigenden Lebenshaltungskosten die Überschuldungsrisiken insbesondere für einkommensschwächere Haushalte erhöhen", sagte eine Ministeriumssprecherin. Die Bundesregierung habe auch deshalb "umfassende und schnell wirksame Entlastungen" für die Bürgerinnen und Bürger auf den Weg gebracht. (Handelsblatt)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/kla/brb

(END) Dow Jones Newswires

June 01, 2022 00:49 ET (04:49 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.