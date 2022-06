TRADING-CHANCE: Auf die Plätze! Fertig! Los! Bei dieser herausragenden operativen Performance sind Kursgewinne angesagt…

Anzeige / Werbung

DER COUNTDOWN LÄUFT: Börsenkurse mögen zwar eine zeitlang durch geopolitische oder makroökonomische Rahmenbedingungen beeinflusst werden, doch am Ende setzt sich immer eines durch: die Fundamentaldaten des Unternehmens!

Q1 Zahlen zeigen brilliante operative Performance!

Liebe Leserinnen & Leser,

Ukraine-Konflikt hin, Lieferkettenengpässe her, steigende Zinsen hin, Rezessionsgefahren her. Börsenkurse mögen zwar eine zeitlang durch geopolitische oder makroökonomische Rahmenbedingungen beeinflusst werden…

… am Ende setzt sich aber immer eines durch: die Fundamentaldaten des Unternehmens. Schließlich kauft man als smarter Investor keine Indizes sondern betreibt "Stockpicking", sprich man sucht sich die Kirschen auf der Torte raus!

Unser Internet-Spezialtipp BBTV Holdings Inc. (WKN: A2QGTD) wartet seit Wochen mit äußerst positiven News auf. Ein regelrechter Coup gelang dabei mit dem Eintritt ins lukrative Web 3.0, indem man sich mit dem führenden Ethereum-Softwareunternehmen ConsenSys zu einer Partnerschaft zusammengeschlossen hat, die BBTV bei der Entwicklung von Web 3 NFT-Lösungen für Content Creators unterstützen wird! Web 3-Transaktionen wie NFTs werden dabei eine Ergänzung zu BBTVs Plus Solutions für Content Creators darstellen.

Zudem wurde kürzlich eine Vereinbarung zur Bereitstellung von Content-Management-Lösungen für "League of Legends Champions Korea", dem Hauptwettbewerb für League of Legends eSports in Südkorea, unterzeichnet. Als Teil der erstklassigen Content-Management-Lösungen des Unternehmens wird BBTV die Rechteverwaltung für League of Legends Champions Korea bereitstellen. League of Legends ist ein Free-to-Play-Multiplayer-Online-Battle-Arena-Game, das mit einem Jahresumsatz von über 1,75 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020 durchweg als eines der beliebtesten eSports-Spiele weltweit gilt!

Und nun präsentierte das Unternehmen die Zalen fürs erste Quartal, die sich wahrlich sehen lassen können. Der Kurs ignoriert sämtliche positive News bis dato beharrlich. Aber wie wir eingangs bereits sagten: die Frage ist nur wie lange noch!

Das aktuelle Kurs-Niveau liefert eine hervorragende Trading- und Einstiegschance!

BBTV liefert Baukasten für globale digitale Transformation

Aber der Reihe nach: BBTV Holdings Inc. (WKN: A2QGTD) ist ein Medientechnologieunternehmen mit Sitz in Kanada. Das Unternehmen nutzt seine extrem innovative VISO-Plattform und dazugehörige proprietäre Technologien, um mehr Monetarisierungsmöglichkeiten von digitalen Inhalten seiner Kunden, sog. "Content Creatorn" zu fördern. BBTV besitzt dabei das größte Netzwerk von Youtube-Inhalten mit monatlich über 600 Mio. Views!

Kunden sind sowohl einzelne Content-Ersteller aber auch global tätige Medienunternehmen. Während sich die Content Creator voll und ganz auf ihre Kernkompetenz, der Erstellung digitaler Inhalte konzentrieren können, macht BBTV diese Videoinhalte durch End-to-End-Content-Management-, Distributions- und Monetarisierungslösungen zu barem Geld. Eine absolute Win-Win-Situation und zugleich ein risikoarmes Geschäftsmodell!

Wie nachfolgender Grafik eindrucksvoll zu entnehmen ist, bietet sich BBTV ein riesiges Wachstumspotenzial, denn weltweit gibt es mittlerweile 50 Mio. Content Creator, die Umsätze von mehr als 100 Mrd. USD generieren.

Die Zielgruppe für digitale Inhalte wird bis zum Jahr 2025 auf knapp 4,5 Mrd. Social Media User taxiert! Ein riesiger Markt, den es noch zu bearbeiten gilt!

Quelle: BBTV Holding Inc.

Wie stark und einzigartig die Positionierung des Unternehmens mittlerweile ist, zeigt dabei ein Blick auf die Plattformgröße- Hier rangiert man bei den "monthly video views" mit mehr als 600 Mio. Views um Längen vor Amazon, Microsoft und Facebook und wird nur noch von Youtube übertrumpft.

Bei der "monthly watch time" liegt man unangefochten auf Platz 1 vor Warner und Disney mit unfassbaren 50 Mrd. Minuten pro Monat! Das ist bereits eine MASSIVE Marktpenetration und bietet die Grundlage für zukünftige exzellente Monetarisierungsmöglichkeiten!

Quelle: BBTV Holding Inc.

Bruttomargen von bis zu 95% suchen ihres gleichen

Einnahmen erzielt BBTV Holdings Inc. (WKN: A2QGTD) derzeit noch hauptsächlich aus programmatischen Werbeanzeigenverkäufe ("Base Solutions"). Da diesen Erträgen kaum Aufwand gegenübersteht, operiert BBTV mit Bruttomargen von unfassbaren 95%! Damit werden selbst hochrentable Unternehmen wie Facebook und the Trade Desk in den Schatten gestellt!

Doch man arbeitet bereits an weiteren Rendite-Boostern, indem man die hauseigene Plattform durch das Hinzufügen von margenstarken "Plus Solutions" (Anzeigendirektverkäufe, Gaming Features wie "In App Käufe", Werbeartikel, etc.) erweitert. Diese machen bereits 10% des Gesamtzumsatzes aus mit stark steigender Tendenz!

Quelle: BBTV Holding Inc.

Q1-Zahlen belegen starke Skalierbarkeit des Geschäftsmodells

Nach einem bereits bärenstarken Geschäftsjahr 2021 startet wie von uns bereits vermutet BBTV nun auch mit Top-Q1-Zahlen ins neue Jahr. Vor allem die Plus Solutions liefern einen Rekordbeitrag von 24 % zum Bruttogewinn, gegenüber 16 % im ersten Quartal 2021 ist das eine bombastische Entwicklung! Angetrieben durch das starke Wachstum der Content-Management-Division des Unternehmens stellten die Plus Solutions ebenfalls einen Rekordbeitrag im Umsatz von 13 % für Q1/2022 gegenüber 7 % in Q1/2021 dar.

Befeuert wurde das Plus Solutions-Wachstum durch neue und bestehende Content-Management-Kunden, unter anderem die NBA, Sony Pictures, Paramount Global (ehemals ViacomCBS), Riot Games, CMF und TEGNA!

Mehrere der langjährigen Content-Management-Kunden haben sich zudem auf stärker integrierte Partnerschaften ausgeweitet, wie das 2016 gegründete NBA Playmakers Basketball-Kulturnetzwerk und die jüngste Zusammenarbeit des Unternehmens mit Paramount bei der Einführung der mobilen Gaming-App Jackass Human Slingshot.

Voller Stolz kommentiert folglich Shahrzad Rafati, CEO von BBTV:

"In den letzten 17 Jahren hat BBTV ein Geschäft aufgebaut, das 600 Millionen Menschen auf der ganzen Welt erreicht und anspricht, und unsere Investition in Plus Solutions ist ein zentraler Bestandteil unserer Strategie, margenstarke Einnahmequellen für unsere Entwickler und für das Unternehmen zu maximieren Die Ergebnisse zeigen dies eindrucksvoll. Die Dynamik liefert reichlich Raum für Wachstum und Expansion für eine sehr zuverlässige, wiederkehrende Einnahmequelle für BBTV."

Hier geht's zur Pressemitteilung:

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/15399806-plus-solutions-bbtv-verdeutlichen-positives-wachstum-1-quartal-2022

FAZIT: Mit jedem weiteren Quartal dürfte die Fehlbewertung an der Börse offensichtlicher werden!

BBTV Holdings Inc. (WKN: A2QGTD) ist exzellent positioniert, um von der Migration von Medien von traditionellen hin zu digitalen Kanälen zu profitieren und baut kontinuierlich mit immer mehr Deals und Partnerschaften ihr Content-Portfolio aus, um dieses dann zu monetarisieren.

Dabei unterliegt man keinerlei Contentrisiko sondern verdient quasi mit jedem Youtube-View seiner weltweit tätigen Kunden! Diese Kunden sind wahrlich mit das Beste, was die Welt zu bieten hat, wie unschwer an der NBA, League of Legends etc. zu sehen ist.

Die Q1-Zahlen bestätigen dieses hervorragende Setup, aber das dürfte erst der Anfang sein. Schritt für Schritt werden die namenhaften Kunden in den kommendne Quartalen zu steigenden Umsätzen und Erträgen beitragen.

Der Cashbestand belief sich zum Jahresende allein schon auf rund 31 Mio. CAD. Dies deckt alleine einen Großteil der aktuellen Marktkapitalisierung des Unternehmens!

Kein Wunder, dass auch die Analysten superbullisch sind mit Kurszielen, die bis zu 22,50 CAD reichen. Im Vergleich dazu scheint der aktuelle Aktienkurs um 2,00 CAD als die Mutter aller Schnäppchen in diesem absoluten Wachstumsmarkt!

Herzlichst,

Ihr Team von Aktienexplorer

Für die Berichterstattung über das in diesem Artikel besprochene Unternehmen BBTV Holdings Inc. wurden Verfasser und/oder Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Verfasser / Redakteur / Auftraggeber oder Vermittler halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien, Optionen oder Warrants der BBTV Holdings Inc. und können diese Positionen auch jederzeit aufstocken oder verkaufen! Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

