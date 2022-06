Stranger Things geht auf Netflix (WKN: 552484) in eine weitere Runde: Die vierte Staffel ist im Mai veröffentlicht worden. Das ist ohne Zweifel ein Highlight in diesem Streaming-Markt. Aber die Kernfrage lautet: Kann das der Aktie wieder etwas mehr auf die Sprünge helfen? Die einfache Antwort wäre eigentlich: Ja. Natürlich kann Stranger Things helfen, neue Mitglieder zu werben. Content steht in einer direkten Korrelation zu den Neuabonnenten, theoretisch. Allerdings ist die Antwort: Na ja, es ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...