Jena (pta006/01.06.2022/07:50) - 1. Juni 2022 - Der Aufsichtsrat der Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB) hat Marco Scheidler (42) in den Vorstand der Gesellschaft berufen. Seine Bestellung erfolgt zum 1. Juni 2022 für vier Jahre bis zum 31. Mai 2026.

Marco Scheidler ist seit 2007 in verschiedenen Positionen für die DEWB tätig und hat zuletzt als Prokurist gemeinsam mit dem bisherigen Alleinvorstand Bertram Köhler die strategische Neuausrichtung der Gesellschaft zum Digital Finance-Investor erfolgreich umgesetzt.

"Herr Scheidler gehört seit fast 15 Jahren zum Team der DEWB und hat einen wesentlichen Betrag zur erfolgreichen Geschäftsentwicklung der letzten Jahre geleistet. Mit seiner Berufung und der Erweiterung des Vorstands schaffen wir die Organisationsstruktur für das geplante Unternehmenswachstum der kommenden Jahre", erläutert Jörg Ohlsen, Vorsitzender des Aufsichtsrats der DEWB. Im Rahmen ihrer Wachstumsstrategie 20-24 plant die DEWB, das Beteiligungsportfolio auf einen Wert von 100 Millionen Euro zu entwickeln.

Bertram Köhler übernimmt als CEO den Vorstandsvorsitz und die Verantwortung für die Ressorts Strategie, Beteiligungsmanagement sowie Investor- und Public Relations. Marco Scheidler verantwortet als CFO künftig die Vorstandsressorts Finanzen, Recht, externe Berichterstattung und Beteiligungscontrolling.

Über DEWB

Die Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB AG, WKN: 804100 / ISIN: DE0008041005) ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft, die ihren Investitionsfokus auf das Asset Management und Geschäftsmodelle legt, die entscheidend zur Digitalisierung dieses Wirtschaftszweiges beitragen. Die DEWB hat in den letzten 20 Jahren über 390 Millionen Euro in 65 Unternehmen investiert und mit 50 Exits, darunter neun Börsengänge, mehr als 500 Millionen Euro realisiert. Mit ihrer fast 200-jährigen Unternehmensgeschichte steht die DEWB für Kontinuität im Kapitalmarkt. Aufbauend auf dieser Erfahrung und einem Gespür für zukunftsweisende Entwicklungen unterstützt die DEWB ihre Beteiligungen mit Kapital, Expertise in der Unternehmensentwicklung und ihrem weitgespannten Experten-Netzwerk.

