Basel (ots) -Per 1. Juni übernimmt Andrej Salat (46) die Leitung der Mepha Schweiz AG, die Generika, rezeptfreie Medikamente, Nahrungsergänzungsmittel, Medizinprodukte und Originalmedikamente über Apotheken, selbstdispensierende Ärztinnen und Ärzte und Spitäler in der Schweiz verkauft. Damit löst der gebürtige Slowake Andreas Bosshard ab, der nach 22 Jahren in den Ruhestand tritt. Mepha Schweiz AG gehört zum international führenden Generika-Konzern Teva Pharmaceuticals Industries Ltd. und ist in der Schweiz mit den Vertriebsgesellschaften Mepha Pharma AG und Teva Pharma AG präsent.Andrej Salat, der seit 2018 als Vice President Consumer Healthcare für das OTC-Geschäft (freiverkäufliche Medikamente) von Teva in Europa und in internationalen Märkten zuständig war, ist der neue General Manager von Mepha Schweiz AG mit Sitz in Basel. Er übernimmt die Firmenführung von Andreas Bosshard, der das Unternehmen seit über zwei Jahrzehnten erfolgreich geleitet hat. 2021 erreichten Mepha Pharma AG und Teva Pharma AG gemeinsam zum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte die Führungsposition im Schweizer Privat-Gesamtpharmamarkt (Apotheken und selbstdispensierende Ärzte ohne Spitäler). Im Generika-Bereich bauten Mepha und Teva den Marktanteil auf rund 43 Prozent (2) aus. Insgesamt verkauften die beiden Vertriebsgesellschaften im vergangenen Jahr 18.4 Millionen Medikamenten-Verpackungen (3) in der Schweiz - so viel, wie kein anderes pharmazeutisches Unternehmen. Für den Erfolg des Unternehmens sind neben dem breiten Portfolio vor allem auch die hohe Lieferbereitschaft von 97.5 Prozent (4,5) verantwortlich, die zurzeit eine der höchsten in der Branche ist.Möglich ist dies dank der Zugehörigkeit von Mepha Pharma AG und Teva Pharma AG zur global tätigen Teva Pharmaceutical Industries Ltd., die in Europa und weltweit über ein breites und zuverlässiges Supply Chain Netzwerk verfügt und über 300 Wirkstoffe in eigenen Produktionsstätten herstellt.Rund 80 Prozent der Präparate (6), die in der Schweiz verkauft werden, stammen aus europäischer Produktion. Insgesamt verfügt Teva Pharmaceuticals Industries Ltd weltweit über rund 60 Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsstandorte, davon 31 in Europa (7).Curriculum Vitae Andrej SalatAndrej Salat besitzt einen Master-Abschluss in Management der Komenius Universität in Bratislava, Slowakei. Seine Karriere startete er 1997 im Verkauf im IT-Bereich. Ab 1998 übernahm er verschiedene Positionen in der IT und im Financial Controlling bei Ratiopharm in Bratislava. Seit 2002 arbeitete der leidenschaftliche Skifahrer und Vater zweier Kinder in verschiedenen Positionen für Ratiopharm in Ulm in Deutschland. Als Ratiopharm 2010 von Teva übernommen wurde, war er als Marketingleiter der Abteilung Specialties & Clinical Care tätig. 2013 wurde er zum Senior Director des OTC-Bereichs (freiverkäufliche Medikamente) und 2018 zum Vice President Consumer Healthcare Europe & International Market befördert.Zahlen zu Mepha und Teva in der SchweizUmsatz 2021: 393 Mio CHF (+ 6.9 Prozent gegenüber dem Vorjahr) (8)Marktanteil von Mepha und Teva am Privat-Gesamtpharmamarkt (Apotheken, selbstdispensierende Ärzte, ohne Spitäler) per April 2022: 7.2 Prozent (+ 0.4 % Prozentpunkte gegenüber Vorjahr) (9)Marktanteil von Mepha und Teva am Privat-Generikamarkt (Apotheken, selbstdispensierende Ärzte, ohne Spitäler) per April 2022: 42.5 Prozent (+ 1.2 % Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr) (10)Über Mepha und Teva in der SchweizDie Mepha Schweiz AG, mit Sitz in Basel, ist eines der führenden Pharmaunternehmen in der Schweiz und seit 2011 Teil der internationalen Teva Gruppe, einer der weltweit führenden Firmen im Generikamarkt. Zur Mepha Schweiz AG gehören die Vertriebsgesellschaften Teva Pharma AG sowie Mepha Pharma AG, Leaderin im Schweizer Generikamarkt. Das Unternehmen beschäftigt derzeit insgesamt 161 Mitarbeitende. Mepha Pharma AG und Teva Pharma AG vermarkten zusammen über 300 Produkte, davon rund 250 Generika sowie rezeptfreie Medikamente, Nahrungsergänzungsmittel, Medizinprodukte und Originale, letztere in den Bereichen zentrales Nervensystem, Atemwegserkrankungen und Onkologie. Das breite Produkteportfolio deckt insgesamt 18 medizinische Indikationsgebiete ab und wird über Apotheken, selbstdispensierende Ärzte, Drogerien und Spitäler vertrieben.www.mepha.ch; www.tevapharma.chTeva Global:Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE und TASE: TEVA) entwickelt und produziert seit mehr als einem Jahrhundert Medikamente und ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Generika und Spezialmedikamente. Das Sortiment umfasst über 3'500 Produkte und deckt fast alle therapeutischen Bereiche ab. Rund 200 Millionen Menschen auf der ganzen Welt nehmen täglich ein Teva-Medikament ein. Teva verfügt über eine der grössten und effizientesten Lieferketten der pharmazeutischen Industrie. Referenzen: auf Anfrage erhältlich1, 2, 3/IQVIA - Dezember 2021 MAT4/www.e-galexis.com: Lister der nicht verfügbaren Produkte. aufgerufen am 31.1.225/www.drugshortage.ch: aufgerufen am 31.1.20226/Mepha Schweiz AG: Herkunft Bulk-Hersteller mit aktiven Produkten von 2014 -2022; Basel, Mepha Schweiz AG, 20227/Teva Manufacturing Resiliance Report 20208/IQVIA - Dezember 2021 MAT9/IQVIA - April 2022 MAT10/IQVIA -April 2022 MAT