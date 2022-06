Der Greenwashing-Skandal bei der DWS Group schwellt schon seit letztem Sommer. In den USA und Deutschland wurden Ermittlungen aufgenommen, News gab es seitdem aber praktisch keine. Nun geht es Schlag auf Schlag: Nach der Razzia gestern wurde heute Nacht der Rücktritt des CEO bekannt.Gestern wurden Räume der DWS Group und der Mutter Deutsche Bank in Frankfurt am Main von der Polizei durchsucht. DER AKTIONÄR berichtete. Die Frankfurter Staatsanwaltschaft hat ihre Ermittlungen im Januar nach Medienberichten ...

