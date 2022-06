17 Prozent vom Tief in nur vier Tagen - so deutlich zugelegt hat die Aktie des E-Commerce- und Cloudgiganten Amazon zum letzten Mal in der Corona-Erholung im Frühling 2020. Unter anderem treibt der anstehende Aktiensplit im Verhältnis von 20:1 den Aktienkurs an. Die Analysten sehen noch jede Menge Potenzial.Amazon wird den Split in den kommenden Tagen durchführen. Der Handel mit splitbereinigten Kursen soll am kommenden Montag starten. Stand jetzt würde eine Aktie 120,20 Dollar kosten.DER AKTIONÄR ...

