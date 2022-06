DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Hohe Inflation belastet deutschen Einzelhandel im April

Die Umsätze im deutschen Einzelhandel sind im April vor dem Hintergrund der hohen Inflation überraschend stark eingebrochen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis vorläufiger Daten mitteilte, fielen die Umsätze nach Abzug der Inflation um 5,4 Prozent gegenüber dem Vormonat. Damit erreichte der reale Umsatz den tiefsten Stand seit Februar 2021. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten lediglich einen Rückgang um 0,5 Prozent erwartet.

Ifo-Institut: Lieferprobleme im Einzelhandel verschärft

Die Schließung der Häfen in China hat die Lieferprobleme im Einzelhandel nach einer Umfrage des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung verstärkt. 80,1 Prozent der Einzelhändler klagten demnach im Mai, dass sie nicht alle bestellten Waren liefern können. Im April waren es 67,1 Prozent, auf dem Höhepunkt im Dezember 81,6 Prozent, wie aus der Umfrage hervorgeht. "Viele Waren stehen nicht im Regal, sondern im Container in einem Hafen von China", sagte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe. "Der Konsument braucht somit eine gewisse Flexibilität beim Einkauf."

Australiens Wirtschaft wächst solide - Ausblick getrübt

Die australische Wirtschaft ist im ersten Quartal 2022 solide gewachsen und hat die Unterbrechungen wegen Omikron und die Überschwemmungen an der Ostküste zu Beginn des Jahres gut überstanden. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs um 0,8 Prozent gegenüber dem Vorquartal und um 3,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr, teilte das australische Statistikamt mit. Volkswirte hatten mit einem BIP-Wachstum von 0,6 Prozent für das Quartal und 3,0 Prozent für das Jahr gerechnet.

US-Notenbanker Bostic: Pause im September wäre kein "Fed Put"

Der Präsident der Atlanta-Fed hat seinen Vorschlag, wonach die Zentralbank im September eine "Pause" bei der Anhebung der Zinssätze einlegen könnte, näher erläutert. Sein Vorschlag sollte in keiner Weise als "Fed Put" oder als Glaube verstanden werden, dass die Zentralbank den Märkten zu Hilfe kommen würde, erklärte Raphael Bostic in einem Exklusivinterview mit Marketwatch. Der Gedanke an eine Art "Fed-Put" habe in seinen Überlegungen nie eine Rolle gespielt.

Lindner: Inflation ist größte Bedrohung für weitere wirtschaftliche Entwicklung

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat eine entschlossene Bekämpfung der hohen Inflation gefordert und zugleich einen Abbau von Subventionen angemahnt. "Die Inflation ist die größte Bedrohung für unsere weitere wirtschaftliche Entwicklung", sagte Lindner beim Wirtschaftstag des Wirtschaftsrates der CDU. Sie sei auch eine Gefahr für die Investitionssicherheit und am Ende für die wirtschaftliche Stabilität. "Inflationsbekämpfung ist nun das Gebot der Stunde", betonte Lindner deshalb.

EVP wählt Manfred Weber zum neuen Vorsitzenden

Die Europäische Volkspartei (EVP) hat den CSU-Politiker Manfred Weber zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt. Beim EVP-Parteitag in Rotterdam bekam der 49-Jährige als einziger Kandidat 89 Prozent der Stimmen. Weber ist derzeit Fraktionschef der EVP im Europaparlament und stellvertretender CSU-Vorsitzender.

Gazprom bestätigt Gas-Lieferstopp an mehrere europäische Energieversorger

Der russische Energiekonzern Gazprom hat den Stopp seiner Gas-Lieferungen an mehrere europäische Energieversorger ab Mittwoch bestätigt. Das Unternehmen teilte zunächst mit, es habe die Lieferungen an den niederländischen Versorger Gasterra "vollständig beendet", später meldete Gazprom einen Lieferstopp an das dänische Unternehmen Orsted und den britisch-niederländischen Konzern Shell. Grund sei die Weigerung der Unternehmen, in Rubel zu zahlen.

USA wollen der Ukraine Mehrfachraketenwerfer liefern

Die USA wollen die ukrainischen Streitkräfte mit Mehrfachraketenwerfern ausstatten. Ein hochrangiger Regierungsvertreter sagte, dass die Ukraine das System Himars mit Munition mit einer Reichweite von 80 Kilometern erhalten soll. "Diese Systeme werden von den Ukrainern eingesetzt, um russische Vorstöße auf ukrainisches Gebiet abzuwehren, aber sie werden nicht gegen Russland eingesetzt", betonte der Beamte.

Opec prüft Ausschluss von Russland von Förderabkommen

Einige Opec-Mitglieder erwägen, die Teilnahme Russlands an einem Ölförderabkommen auszusetzen, da westliche Sanktionen Moskaus Fähigkeit zum Pumpen von Öl zu untergraben beginnen, so Opec-Delegierte. Eine Befreiung Russlands von seinen Ölförderzielen könnte Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und anderen Produzenten in der Organisation erdölexportierender Länder den Weg ebnen, deutlich mehr Rohöl zu pumpen.

USA drohen Nordkorea mit schärferen UN-Sanktionen

Die USA wollen sich für schärfere UN-Sanktionen gegen Nordkorea einsetzen, falls das Land einen Atomtest vornimmt. "Wir werden das auf jeden Fall tun", sagte die UN-Botschafterin der USA Linda Thomas Greenfield auf eine entsprechende Journalistenfrage. Zunächst müsse die UNO jedoch die bestehenden Sanktionen durchsetzen.

+++ Konjunkturdaten +++

GB/Nationwide Hauspreisindex Mai +0,9% gg Vm; +11,2% gg Vj

GB/Nationwide Hauspreisindex PROG: +0,6% gg Vm: +10,5% gg Vj

Japan/Kfz-Absatz Mai -16,7% gg Vorjahr

