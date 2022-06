DJ Rheinmetall gewinnt Großauftrag für Sekundärluftsysteme

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Rüstungskonzern und Automobilzulieferer Rheinmetall hat einen Großauftrag eines deutschen Premiumautoherstellers für Sekundärluftsysteme an Land gezogen. Der Gesamtauftragswert liegt nach Angaben der Rheinmetall AG im mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich. In den Jahren 2025 bis 2032 werden von der Business Unit Automotive Emission Systems der Rheinmetall-Division Sensors and Actuators über 4 Millionen Gebläse und mehr als 4,5 Millionen Ventilmodule für Sekundärluftsysteme produziert sowie weitere Entwicklungsleistungen zur kundenspezifischen Anpassung erbracht.

June 01, 2022

