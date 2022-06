Einheitliche Marketingplattform fördert Markenbindung und verbessert Zielgruppenkonversionen durch umfassendere Bereitstellung von Inhalten

HCL Technologies (HCL), ein führendes global tätiges Technologieunternehmen, hat eine globale Plattform für digitales Engagement gestartet: X von HCL Technologies (X). Über personalisiertes Omnichannel-Marketing können Marken hier die Markenbindung verbessern und für mehr Konversionen sorgen. Studien zeigen, dass nur 13 der Unternehmen Marketing- und Technologie-Stacks nahtlos integriert haben. Marken bauen auf vielen verschiedenen Datenquellen auf, um Kundenerkenntnisse zu erschließen. X von HCL Technologies überwindet diese Herausforderungen durch die Verbindung mehrerer digitaler Touchpoints wie Websites, mobiler Apps und Feeds in sozialen Medien und schafft so eine einzige Sicht auf den Verbraucher. So können Vermarkter auf datengestützte Erkenntnisse zugreifen, mit deren Hilfe sie das Kundenerlebnis optimieren und das Potential ihrer Marke freisetzen können.

Die preisgekrönte Plattform wurde ursprünglich zur Unterstützung der schnell wachsenden digitalen Engagement-Kanäle von Manchester United ins Leben gerufen. Sie steht jetzt zur Verfügung, damit auch andere globale Marken ihre Erfolgsgeschichten durch Bereitstellung personalisierter, zeitnaher Mitteilungen und Inhalte voranbringen können. Die globale Fangemeinde von Manchester United ist mit X gewachsen, und der Verein konnte einen Zuwachs um das Doppelte beim digitalen Engagement mit den Verbraucherinnen und Verbrauchern über seine Website verzeichnen.

Die zentralen Funktionen und Kapazitäten der Plattform sind:

Publikationen: Mehrsprachige Bereitstellung von Inhalten, umfassendes Medienmanagement, Echtzeit-Benachrichtigungen und -Mitteilungen, automatisches Publishing auf allen Geräten und Social Media-Kanälen sowie Publikumssuche und Empfehlungen tragen mittels kontextbezogener und lokalisierter Inhalte dazu bei, dass Marken die Kundenbindung verbessern können.

Mehrsprachige Bereitstellung von Inhalten, umfassendes Medienmanagement, Echtzeit-Benachrichtigungen und -Mitteilungen, automatisches Publishing auf allen Geräten und Social Media-Kanälen sowie Publikumssuche und Empfehlungen tragen mittels kontextbezogener und lokalisierter Inhalte dazu bei, dass Marken die Kundenbindung verbessern können. Engagement: Marken können komplexe, zielgerichtete, personalisierte Kampagnen in mehreren Sprachen aktivieren, um Verbraucherzielgruppen mit einzubeziehen und zu binden, etwa über Gamifizierung mit Umfragen und Quiz, die Ermöglichung von Treue- und Prämienprogrammen, soziales Engagement, den Aufbau von Beziehungen und Livestreams.

Marken können komplexe, zielgerichtete, personalisierte Kampagnen in mehreren Sprachen aktivieren, um Verbraucherzielgruppen mit einzubeziehen und zu binden, etwa über Gamifizierung mit Umfragen und Quiz, die Ermöglichung von Treue- und Prämienprogrammen, soziales Engagement, den Aufbau von Beziehungen und Livestreams. Konversion: Ein vollständiger Blick auf den Verbraucher, weniger stark fragmentierte Kampagnen, automatische Analysen des Kaufverhaltens, messbare KPIs sowie Funktionen für die Verwaltung von Werbeaktionen und die Integration des E-Commerce ermöglichen es Marken, im Laufe der Customer Journey ein nahtloses Kundenerlebnis zu realisieren.

"X von HCL Technologies ist eine Plattform für digitales Engagement und Publishing aus einer Hand für eine der größten Sportmarken der Welt, und wir freuen uns sehr, dass wir sie für den breiteren Markt verfügbar machen können", sagte Ashish Kumar Gupta, Chief Growth Officer Europa und Afrika, Diversified Industries, HCL Technologies. "Der Hauptzweck von X besteht darin, beidseitiges, im Augenblick stattfindendes Engagement zu ermöglichen, durch das die Verbindung der Verbraucherinnen und Verbraucher mit Marken bestärkt wird und Nutzerinnen und Nutzer zu Fans gemacht werden. Im Laufe der letzten vier Jahre haben die Erfahrungen von Manchester United bestätigt, was für signifikante Vorteile Organisationen offenstehen, die X zur Förderung von erstklassigem digitalem Engagement nutzen. Wir freuen uns darauf, anderen Vermarktern die Nutzung der Funktionen der nächsten Generation auf unserer Plattform zu ermöglichen. Sie können damit die Markentreue verbessern und ihr Umsatzwachstum steigern."

"Die Möglichkeit, in den beidseitigen Dialog mit unseren Fans zu treten, ist entscheidend für die Skalierung unserer Marke für ein breiteres globales Publikum", sagte Phil Lynch, Geschäftsführer Medien bei Manchester United. "Die Plattform, die HCL für uns erstellt hat, hat sich als perfekte Grundlage zur Ermöglichung anhaltenden Wachstums erwiesen: Hier gibt es die Einblicke, die der Verein und seine Partner brauchen, um passende, personalisierte Inhalte zu liefern, die für eine wirkliche Einbeziehung unserer Fans sorgen. Die auf der Plattform gebotenen Funktionen werden sicherstellen, dass wir alle gut gerüstet sind, um auch in Zukunft weiterhin spannende Markenerlebnisse für unsere Fans zu schaffen."

"Bei Anglo American setzen wir uns für nachhaltigen Wandel in den Communitys ein, in denen wir tätig sind", sagte Zaheera Soomar, globale Leiterin Bildung bei Anglo American. "Im Rahmen der Verwirklichung dieses Ziels möchten wir gewährleisten, dass alle Kinder in unseren Gast-Communitys Zugang zu hochwertigen Bildungs- und Schulungsangeboten haben, sodass sie ihr wahres Potential ausschöpfen können. X von HCL Technologies ermöglicht uns die Umsetzung dieses Versprechens durch Schaffung einer erstklassigen Plattform für die Einbeziehung von Schülerinnen und Schülern und Lehrkräften in Vor-, Grund- Mittel- und höheren Schulen in Südafrika. Diese Plattform wurde speziell dafür gestaltet, Schülerinnen und Schüler aus Communitys mit eingeschränkter Internetkonnektivität zu unterstützen. Sie bietet Zugang zu mehr als 2.000 mehrwertsteuerfreien, bezuschussten Lernmaterialien und -ressourcen. X ermöglicht uns ferner, in den beidseitigen Dialog mit diesen Schülern zu treten, bringt uns so den Communitys näher und ermöglicht es uns, ihren Weg zur Erlangung von Bildung und Kompetenzen zu fördern."

"Digitale Erlebnisse sind heute multisensorisch und kontextbezogen. IDC-Studien kommen zu dem Schluss, dass mehr als 46 der Unternehmen Programmen für das Kundenerlebnis strategische Priorität einräumen, um den langfristigen Erfolg ihrer Tätigkeiten sicherzustellen. Sie erkennen schließlich die Bedeutung von Inhalten bei der Realisierung einer interaktiven Beziehung mit dem Verbraucher auf mehreren Kanälen", sagte Marci Maddox, Forschungsleiterin Digital Experience Strategies bei der IDC. "Herkömmliche Ansätze zum Veröffentlichen von Inhalten werden obsolet, da moderne Engagementplattformen Unternehmen mehrere Einstiegspunkte für die Stärkung der Beziehungen mit ihrer Kundschaft und für die Nutzung von Technologien für die Automatisierung und Personalisierung digitaler Optionen im großen Maßstab bieten."

