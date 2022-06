AskBrian, eines der innovativsten Startups für KI in Deutschland, hat einen neuen Skill zur qualitativen Inhaltsgenerierung für seinen KI-Assistenten Brian eingeführt, um die Produktivität zu steigern und die Arbeitsweise von Managementberatern und Business Professionals weiterzuentwickeln.

Die Funktionalität wird von GPT-3 unterstützt, einem fortschrittlichen KI-System von OpenAI, und soll Mitarbeitern helfen, Präsentationen, Projektpläne und Angebotsunterlagen effizienter zu erstellen. Brian kann für jedes Thema oder jede Überschrift die wichtigsten Kernpunkte ("Bullets") formulieren und passende Bilder vorschlagen, was sowohl bei Mitarbeitern zu einer erheblichen Ressourcen- und Zeiteinsparung führt.

Daniel Möllerhenn, Associate Partner bei Bain Company: "New Work in der Beratung wird durch den Einsatz neuester KI-Technologien erleichtert und die Erarbeitung von Kernpunkten für jedes Thema ist eine faszinierende Ergänzung zu Brians Fähigkeiten!"

Der KI-Assistent ist darauf trainiert "Aufzählungspunkte" für eine Kernaussage zu formulieren, die Wissen, Erfahrung und Kreativität kombinieren. Diese Funktionalität ist bei der Generierung erster Ideen wie auch bei der Ergänzung bestehender Puntke hilfreich.

"Wir freuen uns sehr, diesen revolutionären Skill einzuführen. Zuerst haben wir Brian Fähigkeiten beigebracht, welche die Produktivität von Beratern und Wissensarbeitern steigern. Jetzt unterstützt unser KI-Assistent 24/7 auch bei der Erstellung von qualitativen Inhalten," kommentiert Pavol Sikula, Gründer und CEO von AskBrian.

"Es ist beeindruckend wie die Technologie innerhalb von Sekunden eine Liste von Bullet Points als Erläuterung für ein angefragtes Thema vorschlägt. Damit unterstützt Brian die Berater auf eine ganz neue Art und Weise: Eine der wohl am häufigsten auftretenden Aufgaben im Consulting, die initiale Informationsgewinnung und erste inhaltliche Orientierung für ein neues Thema, wird automatisiert, beschleunigt und bequem in den Arbeitsalltag integriert," sagt Prof. Dr. Thomas Deelmann, Experte für Consulting an der HSPV NRW.

Brian verfügt bereits über mehr als 30 Fähigkeiten, welche Berater und Business Profesionals bei täglicher Arbeit unterstützen, und wird bereits von über 200 Unternehmen genutzt. Zu den wichtigsten Funktionen gehören die Übersetzung von Dokumenten aus/in 100 Sprachen, die Erstellung von Unternehmensprofilen, Präsentationsgrafiken und mehr.

Über AskBrian

Die im Juni 2018 in Deutschland gegründete AskBrian GmbH ist auf angewandte künstliche Intelligenz spezialisiertes Startup. Das Unternehmen verbindet Menschen über natürliche Sprache mit modernsten Technologien und Daten. Das Kernprodukt ist Brian, ein KI-gestützter digitaler Assistent für Berater und Business Professionals. Weitere Informationen unter www.askbrian.ai

