Daten von Clarity AI sind in Aladdin integriert und für Aladdin-Kunden zur Erfüllung ihrer SFDR-Reporting-Anforderungen verfügbar

Clarity AI, die globale Nachhaltigkeits-Technologie-Plattform, gab heute bekannt, dass ihre in die Aladdin-Plattform von BlackRock integrierten Nachhaltigkeitsdaten bei der Erstellung der Unternehmensberichterstattung von BlackRock im Rahmen der Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzierungen (SFDR) verwendet werden. BlackRock nutzt die Funktionen, Daten und das Know-how von Clarity AI, um eine effiziente und genaue Berichterstattung über die Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen (PAI) zu erleichtern. Die PAI-Indikatoren sind eine Reihe spezifischer ESG-Kennzahlen, die von der Europäischen Union im Zuge der SFDR vorgeschrieben wurden. Die Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzierungen schreibt Vermögensverwaltern und anderen Finanzmarktteilnehmern detaillierte Offenlegungspflichten in Sachen Nachhaltigkeit vor.

"Wir freuen uns, unsere Kundenbeziehung mit BlackRock zu vertiefen", so Rebeca Minguela, Gründerin und CEO von Clarity AI. "Durch unseren umfassenden Nachhaltigkeits-Technologie-Kits sind wir auf dem Markt einzigartig positioniert, um sämtliche für die aufsichtsrechtliche Berichterstattung erforderlichen Informationen zu liefern, darunter SFDR, EU-Taxonomie, UK-Taxonomie, TCFD und MiFID II. Finanzmarktteilnehmer jeder Größe können diese Funktionen über einfache kundenspezifische Integrationen oder unsere Standard-Webanwendung nutzen."

Die marktführende SFDR-Abdeckung von Clarity AI umfasst über 49.000 Unternehmen und ihre Funktionen ermöglichen eine Portfolioaggregation und einen Multi-Asset-Look-Through auf mehr als 20.000 Fonds, einschließlich ETFs. Alle Daten sind sehr detailliert, was ein besseres Verständnis der zugrunde liegenden Berechnungen für jede SFDR PAI ermöglicht. Sollten sie sich dafür entscheiden, können Finanzmarktteilnehmer auf diese Funktionen und Daten innerhalb ihrer eigenen Konfiguration von Aladdin zugreifen und sie als einen Input entsprechend ihrem eigenen Portfolio und Berichtsbedarf nutzen.

"Die Vertiefung unserer Zusammenarbeit mit Clarity AI ist ein erfreulicher Schritt nach vorn für BlackRock, der es uns ermöglicht, Aladdin-Benutzern SFDR-Berichterstattung auf Unternehmensebene anzubieten", so Stéphane Lapiquonne, Managing Director bei BlackRock und Head of Sustainability for Europe, Middle East and Africa. "Die Tiefe und Transparenz hinter den Daten von Clarity AI können Aladdin-Benutzern zu einem besseren Verständnis der PAI-Metriken in ihren Portfolios verhelfen."

Über Clarity AI

Clarity AI ist eine Technologieplattform für Nachhaltigkeit, die mithilfe von maschinellem Lernen und Big Data umweltbezogene und soziale Einblicke für Investoren, Organisationen und Verbraucher bietet. Die Plattform von Clarity AI analysiert (Stand: Mai 2022) mehr als 49.000 Unternehmen, 220.000 Fonds, 198 Länder und 188 lokale Verwaltungen und stellt Daten und Analysen für Investitionen, Unternehmensforschung und Berichterstattung bereit. Clarity AI unterhält Niederlassungen in Nordamerika, Europa und im Nahen Osten. Das Kundennetzwerk von Clarity AI verwaltet ein Vermögen in Billionenhöhe. Zu den Minderheitsinvestoren von Clarity AI gehören unter anderem die Deutsche Börse, BlackRock und SoftBank. clarity.ai

