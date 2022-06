Die Aktie von Lanxess ist zur Stunde der größte Gewinner im MDAX . Gegenwärtig liegt der Auswahlindex mit 0,14 Prozent ganz leicht im Plus. Die privaten und institutionellen Anlegern an den Börsen in Deutschland sind derzeit nicht in Kauflaune und halten ihre Papiere. Der MDAX gewann nur minimal um 0,14 Prozent an Wert.

Den vollständigen Artikel lesen ...