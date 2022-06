NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vodafone von 170 auf 175 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er rechne auf kurze Sicht mit Gegenwind in Deutschland für den britischen Telekomkonzern, der die jüngst bessere Geschäftsentwicklung in anderen Regionen konterkarieren dürfte, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Optimierung des Portfolios sei aber der wesentlich Punkt für eine Neubewertung der Aktie./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.05.2022 / 21:53 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2022 / 00:15 / BST



ISIN: GB00BH4HKS39

