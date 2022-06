Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die überraschend hohen Inflationszahlen in der Eurozone und die gestiegenen Ölpreise infolge des EU-Ölembargos gegen Russland halten den Rentenmarkt in Schach, so die Analysten der Helaba.Bundesanleihen mit einer 2-jährigen Laufzeit seien über 0,50% gestiegen und damit auf den höchsten Stand seit Ende 2011. Zehnjährige Anleihen würden inzwischen wieder deutlich oberhalb der Marke von 1,0% rentieren. ...

