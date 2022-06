Hannover (www.anleihencheck.de) - Deutsche Staatsanleihen haben auch am Dienstag nachgegeben, so die Analysten der Nord LB.Hintergrund seien wie bereits am Vortag neue Inflationsdaten gewesen, diesmal für den Euro-Raum insgesamt. Nach dem Feiertag hätten US-Treasuries nachgegeben und damit auf die am Montag aufgekommenen Spekulationen über eine möglicherweise straffere Geldpolitik der FED reagiert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...