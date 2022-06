Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), ein weltweit führender Anbieter in den Bereichen Informationstechnologie, Beratung und Geschäftsprozessdienstleistungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen sich für RISE with SAP S/4HANA Private Edition entschieden hat, um den nächsten Schritt zur Innovationsförderung in allen Geschäftsbereichen zu unternehmen.

Die Entscheidung für die "RISE with SAP"-Lösung verdeutlicht das Engagement von Wipro für die digitale Transformation im Rahmen der ehrgeizigen Wachstumsagenda des Unternehmens. Mit diesem Schritt werden die Prozesse von Wipro vereinfacht und auf einer einheitlichen Plattform konsolidiert. Die Skalierbarkeit, Stabilität und verbesserten Automatisierungsmöglichkeiten der Plattform ermöglichen einen optimierten Betrieb und reduzierte Gesamtbetriebskosten.

Zudem wird Wipro als globaler strategischer SAP-Partner die Erfahrungen mit RISE with SAP S/4HANA Cloud nutzen und gleichzeitig sein proprietäres Transformations-Framework, Wipro eSymphony, sowie die Investition von 1 Milliarde USD in Wipro FullStride Cloud Services dazu verwenden, den Kunden bei der Entwicklung zu intelligenteren Unternehmen zu helfen.

"Wir investieren weiterhin in skalierbare interne Systeme, die Produktivität, Agilität und Effizienz fördern, sowohl für unser Unternehmen als auch für unsere Kunden", sagte Thierry Delaporte, CEO und Managing Director bei Wipro Limited. "Unsere Entscheidung zur Einführung von RISE with SAP S/4HANA Cloud ist das jüngste Beispiel für unsere Konzentration auf die Vereinfachung von Prozessen. Dadurch wird auch unsere Expertise bei SAP-Software-Implementierungen erheblich erweitert, sodass wir die Transformationsprozesse unserer Kunden deutlich beschleunigen können."

"RISE with SAP ist für Unternehmen aller Größenordnungen attraktiv, um ihnen bei der Transformation ihres Geschäfts zu helfen, während sie in die Cloud wechseln", fügte Christian Klein, CEO und Mitglied des Vorstands der SAP SE, hinzu. "Die Entscheidung von Wipro für RISE with SAP in Kombination mit ihrer über 25-jährigen Erfahrung mit SAP und ihrem Transformations-Framework eSymphony wird die Möglichkeiten von Wipro, Kunden bei ihrer einzigartigen Transformationsreise zu unterstützen, weiter verbessern. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Wipro zur Sicherstellung des kontinuierlichen Wachstums unserer gemeinsamen Kunden auf der Grundlage von Innovationen."

Die gemeinsame Markteinführungsstrategie von SAP und Wipro vereint das Beste aus beiden Welten für die Kunden, da das zusammengeführte Angebot weltweit tätige Unternehmen bei der Transformation durch den Einsatz der Cloud begleitet.

Wipro eSymphony integriert die Erkundung, die Bewertung, das Design und die Orchestrierung digitaler Transformationen in einer einzigen, vereinheitlichten Plattform, die Kunden bei der Beschleunigung von Innovationen und der Erschließung des noch nicht realisierten Werts ihrer Investitionen unterstützt. Die Plattform vereint eine breite Palette von Funktionen für Design-Thinking-Prinzipien, branchenbezogene Einblicke, Geschäftsprozessintelligenz und Plattformintegrationen mit einer auf die Cloud ausgerichteten Mentalität. Wipro eSymphony ermöglicht SAP-Kunden eine schnellere Einführung von RISE with SAP, wodurch die Gesamtbetriebskosten um bis zu 20 gesenkt werden können, und unterstützt sie bei der Transformation in ein intelligentes Unternehmen mit SAP S/4HANA.

Über Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE: WIT; BSE: 507685; NSE: WIPRO) ist ein führendes internationales Dienstleistungsunternehmen für Informationstechnologie, Beratung und Geschäftsabläufe. Wir nutzen das Potenzial von kognitivem Computing, Hyperautomatisierung, Robotik, Cloud, Analysen und neuen Technologien, um unsere Kunden bei der Anpassung an die digitale Welt zu unterstützen und ihnen zum Erfolg zu verhelfen. Wipro genießt internationales Ansehen für sein umfassendes Serviceportfolio und seine starke Verpflichtung zu Nachhaltigkeit und guter Unternehmensbürgerschaft. Das Unternehmen beschäftigt über 240.000 engagierte Mitarbeiter und betreut Kunden auf sechs Kontinenten. Gemeinsam finden wir Ideen und stellen Verbindungen her, um eine bessere und vielversprechende neue Zukunft aufzubauen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen stellen die Ansichten von Wipro bezüglich zukünftiger Ereignisse dar, von denen viele naturgemäß ungewiss sind und sich außerhalb der Kontrolle von Wipro befinden. Solche Aussagen beinhalten unter anderem Aussagen bezüglich der Wachstumsaussichten von Wipro, seiner zukünftigen finanziellen Betriebsergebnisse sowie seiner Pläne, Erwartungen und Absichten, sind jedoch nicht darauf beschränkt. Wipro weist die Leser darauf hin, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den durch solche Aussagen vorhergesagten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf Fluktuationen bei unseren Einnahmen, Umsätzen und Gewinnen, unsere Fähigkeit, Wachstum zu generieren und zu steuern, den Abschluss geplanter unternehmerischer Maßnahmen, den intensiven Wettbewerb bei IT-Dienstleistungen, unsere Fähigkeit, unseren Kostenvorteil aufrechtzuerhalten, Lohnerhöhungen in Indien, unsere Fähigkeit, hochqualifizierte Fachleute einzustellen und zu halten, Zeit- und Kostenüberschreitungen bei Festpreis- und Zeitrahmenverträgen, Kundenkonzentration, Einwanderungsbeschränkungen, unsere Fähigkeit, unsere internationalen Geschäftstätigkeiten zu steuern, eine verringerte Technologienachfrage in unseren Hauptschwerpunktbereichen, Störungen in den Telekommunikationsnetzen, unsere Möglichkeiten, potenzielle Übernahmen erfolgreich abzuschließen und zu integrieren, die Haftung für Schäden aus unseren Dienstleistungsverträgen, den Erfolg der Unternehmen, in die wir strategische Investitionen tätigen, die Rücknahme steuerlicher staatlicher Anreize, politische Instabilität, Krieg, rechtliche Beschränkungen bei der Kapitalbeschaffung oder beim Erwerb von Unternehmen außerhalb Indiens, die unbefugte Nutzung unseres geistigen Eigentums und allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, die unser Geschäft und unsere Industrie beeinträchtigen.

Weitere Risiken, die sich auf unsere zukünftigen Betriebsergebnisse auswirken könnten, sind in unseren bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) eingereichten Unterlagen ausführlicher beschrieben, so u. a. in den Jahresberichten auf Formblatt 20-F. Diese Einreichungen sind unter www.sec.gov verfügbar. Es ist möglich, dass wir mitunter schriftlich und mündlich zusätzliche zukunftsgerichtete Aussagen machen, darunter Aussagen, die in den Einreichungen des Unternehmens bei der SEC sowie in unseren Aktionärsberichten enthalten sind. Wir verpflichten uns nicht, von uns oder in unserem Namen gemachte zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

SAP und andere im Text erwähnte SAP-Produkte und -Dienstleistungen sowie die entsprechenden Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP SE in Deutschland und anderen Ländern. Weitere Informationen und Hinweise zu den Markenzeichen finden Sie unter https://www.sap.com/copyright.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220531005603/de/

Contacts:

Ansprechpartnerin für Medienvertreter:

Sanuber Grohe

Sanuber.grohe@wipro.com