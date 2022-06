München (ots) -Das neue Geschäftsjahr bei Deloitte Deutschland bringt einen Wechsel an der FSI-Spitze: Prof. Dr. Carl-Friedrich Leuschner übernimmt die Leitung des Bereiches Financial Services Industry. Leuschner arbeitet seit den neunziger Jahren in der Wirtschaftsprüfungsbranche und verfügt über umfangreiche Expertise in der Finanzindustrie. Für Deloitte ist er seit 2008 als Partner am Standort Frankfurt tätig und betreut namhafte Kunden des Finanzsektors, u.a. die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)."Mit Carl-Friedrich Leuschner haben wir einen ausgewiesenen Experten zum neuen Leiter der Financial Services bei Deloitte ernannt, der unser Unternehmen seit über zehn Jahren bestens kennt und bereichert. Carl-Friedrich ist mit seinem umfangreichen Fach- und Branchenwissen die perfekte Wahl für diese Position. Er steht nicht nur für eine Weiterführung unseres sehr erfolgreichen Kurses, sondern wird zugleich wichtige innovative Impulse setzen", sagt Dr. Thomas Schiller, Managing Partner Clients & Industries bei Deloitte."Ich freue mich auf die spannende, interdisziplinäre Zusammenarbeit in einem starken FSI-Team und danke Kurt Mitzner, der uns ein gut bestelltes Haus weitergibt", sagt der neue FSI-Leiter.Schiller ergänzt: "An dieser Stelle danken wir dem bisherigen FSI-Leiter Kurt Mitzner herzlich für seine außerordentlich erfolgreiche Arbeit. Kurt hat die FSI herausragend geleitet und unsere Marktposition ausgebaut. Wir bedanken uns bei ihm für die gute Zusammenarbeit und seinen unermüdlichen Einsatz."Carl-Friedrich Leuschner ist seit über 26 Jahren in der Wirtschaftsprüfungsbranche tätig, davon fast 14 Jahre bei Deloitte. Nach Erlangung der Berufsexamina beriet er mehrere Jahre für eine Big4 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ausländische Kapitalgesellschaften bei SEC Listings in New York. Bevor Carl-Friedrich Leuschner 2008 in die Partnerschaft von Deloitte eintrat, war er fünf Jahre lang Vorstandsvorsitzender des Deutschen Genossenschafts- und Raiffeisen-Verbandes in Berlin.Darüber hinaus lehrt Leuschner als Honorarprofessor für Betriebswirtschaftslehre seit 2005 an der Universität Osnabrück am Lehrstuhl für Wirtschaftsprüfung und International Accounting.Die Deloitte Financial Services Industry bündelt tiefgehende Expertise und integrierte Lösungen für die Sektoren Banking & Capital Markets, Insurance, Private Equity, Asset Management sowie Real Estate. Bei Deloitte Deutschland sind mehr als 2.500 Experten und Expertinnen mit der Prüfung und Beratung von Finanzdienstleistern befasst. Carl-Friedrich Leuschner wird neben seiner Führungsrolle weiterhin maßgeblich für unsere Kunden tätig sein.Über DeloitteDeloitte bietet branchenführende Leistungen in den Bereichen Audit und Assurance, Steuerberatung, Consulting, Financial Advisory und Risk Advisory für nahezu 90% der Fortune Global 500®-Unternehmen und Tausende von privaten Unternehmen an. Rechtsberatung wird in Deutschland von Deloitte Legal erbracht. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter liefern messbare und langfristig wirkende Ergebnisse, die dazu beitragen, das öffentliche Vertrauen in die Kapitalmärkte zu stärken, die unsere Kunden bei Wandel und Wachstum unterstützen und den Weg zu einer stärkeren Wirtschaft, einer gerechteren Gesellschaft und einer nachhaltigen Welt weisen. Deloitte baut auf eine über 175-jährige Geschichte auf und ist in mehr als 150 Ländern tätig. Erfahren Sie mehr darüber, wie die mehr als 345.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Deloitte das Leitbild "making an impact that matters" täglich leben: www.deloitte.com/de.Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), ihr weltweites Netzwerk von Mitgliedsunternehmen und ihre verbundenen Unternehmen (zusammen die "Deloitte-Organisation"). DTTL (auch "Deloitte Global" genannt) und jedes ihrer Mitgliedsunternehmen sowie ihre verbundenen Unternehmen sind rechtlich selbstständige und unabhängige Unternehmen, die sich gegenüber Dritten nicht gegenseitig verpflichten oder binden können. DTTL, jedes DTTL-Mitgliedsunternehmen und verbundene Unternehmen haften nur für ihre eigenen Handlungen und Unterlassungen und nicht für die der anderen. DTTL erbringt selbst keine Leistungen gegenüber Kunden. Weitere Informationen finden Sie unter www.deloitte.com/de/UeberUns.Pressekontakt:Markus SoffnerMedia ManagerTel: +49 89 29036 5991msoffner@deloitte.deOriginal-Content von: Deloitte, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60247/5236597