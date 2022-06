Was passiert heute an den Märkten? Welche Nachrichten bewegen die Kurse? Wer steht im Rampenlicht? Unser Börsen-Frühstück für Sie: Heute früh schauen wir auf den moderaten Rücksetzer an der Wall Street nach der Kursexplosion und dem verlängerten Wochenende. Wir werfen einen Blick auf den DAX, der weiter durch relative Stärke glänzt und wir ordnen die Zahlen von SALESFORCE ein. Außerdem im Fokus, vielversprechend Kooperationen: LANXESS mit Advent und VITESCO mit INFINEON.

