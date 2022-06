Spektakuläre Entdeckung in der Milchstraßenregion Vela-X 1: Forschende sind auf einen Neutronenstern gestoßen, der ungewöhnliche Radiostrahlungen abgibt. Sie sind extrem dichte Überreste einer Supernova-Explosion eines massenreichen Sterns: Neutronensterne. Etwa 3.000 sind den Astronom:innen in unserer Milchstraße bekannt. Ein Team von Wissenschaftler:innen, darunter auch Forschende des Max-Planck-Instituts für Radioastronomie in Bonn, haben nun mithilfe des MeerKAT-Radioteleskops in Südafrika einen Neutronenstern aufgespürt, der anders ...

