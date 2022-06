DJ S&P Global: Deutsche Industrie zeigt im Mai Stärke

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Dynamik in der deutschen Industrie hat im Mai zugelegt. Der von S&P Global (ehemals IHS Markit) in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex stieg auf 54,8 von 54,6 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 54,7 erwartet. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 54,7 ermittelt worden. Ab 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

Unterdessen ging die Anzahl der Neuaufträge aufgrund der wirtschaftlichen Unsicherheiten, stark steigender Preise sowie covidbedingter Lockdowns in China erneut zurück. Die Produktionsrate stieg dennoch leicht an, gestützt durch die Abarbeitung der Auftragsbestände, mehr Mitarbeiter und in einigen Fällen verbesserte Materialverfügbarkeit. Der Geschäftsausblick blieb allerdings im negativen Bereich.

June 01, 2022 04:05 ET (08:05 GMT)

