Unterföhring (ots) -"Ich kann einfach nicht noch mehr sparen", sagt Susanne Holtkotte (51). Sie verdient als Reinigungskraft in einem Krankenhaus 1.250 Euro netto. Seit Wochen kauft die Bochumerin kein Sonnenblumenöl mehr, weil es zu teuer ist. Auch Butter für über 3 Euro muss sie im Kühlregal liegen lassen. In "SAT.1 SPEZIAL. Preisexplosion in Deutschland" sprechen Susanne Holtkotte und weitere Gäste über ihre Existenzängste. In der Sondersendung am Donnerstag, 20:15 Uhr, stellt sich Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) den Fragen der Bürger:innen. Wirtschaftsforscher Prof. Marcel Fratzscher, Spar-Experte Daniel Engelbarts und Psychotherapeutin Miriam Hoff geben Tipps und Tricks für Verbraucher:innen. Moderator Matthias Killing spricht außerdem mit Jörg Pilawa, der sich als Botschafter der Tafel Deutschland für die Schwächsten der Gesellschaft einsetzt."SAT.1 SPEZIAL. Preisexplosion in Deutschland: Leben, Essen, Shoppen" am Donnerstag, 2. Juni 2022, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.