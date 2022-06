Die Automarke von Stellantis steigt in den Markt für E-Bikes ein. Neben drei Modell-Kategorien bietet sie unter dem Schlagwort "Jobrad" auch Leasingverträge für Arbeitgeber und Selbstständige an. Citroën verkauft ab sofort auch E-Bikes. Auf einer speziell dafür eingerichteten Website stehen elektrisch angetriebene Zweiräder in den Kategorien "City", "Cruising" und ein Exemplar in der Kategorie "Fold" zur Auswahl. Die französische Automarke setzt beim Vertrieb auf Elektro Mobile Deutschland. Die Gesellschaft bietet bereits

Den vollständigen Artikel lesen ...