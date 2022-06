LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in der britischen Industrie hat sich im Mai wieder eingetrübt. Nach der leichten Aufhellung im April fiel der von S&P Global erhobene Einkaufsmanagerindex im Monatsvergleich um 1,2 Punkte auf 54,6 Zähler, wie S&P am Mittwoch nach einer zweiten Erhebungsrunde in London mitteilte. Dies ist der tiefste Stand seit Januar 2021. Das Resultat der ersten Umfragerunde wurde damit bestätigt.

S&P begründete die Stimmungseintrübung mit einem schwächeren Wachstum der Binnennachfrage, geringeren Neuaufträgen aus dem Ausland und anhaltenden Störungen durch überdehnte Lieferketten. Zudem sei der Kostendruck gestiegen und auch der Krieg in der Ukraine habe sich negativ bemerkbar gemacht./la/jsl/jha/