DJ Arbeitgeber begrüßen Scholz' Vorschlag für konzertierte Aktion

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Arbeitgeber haben dem Vorschlag von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zugestimmt, die hohe Inflation in einer konzertierten Aktion mit den Tarifpartnern anzugehen. "Ich begrüße den Vorschlag des Bundeskanzlers, die aktuellen Herausforderungen in einer konzertierten Aktion von Arbeitgebern, Gewerkschaften und Politik zu besprechen", erklärte der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Rainer Dulger. "Wir Arbeitgeber sind uns unserer Verantwortung bewusst." Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften hätten in den bisherigen Krisen immer konstruktiv an Lösungen mitgearbeitet. Sie würden es auch dieses Mal tun, betonte Dulger.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

June 01, 2022 04:54 ET (08:54 GMT)

