Die Weng Fine Art AG (WFA) will ihre Beteiligung an der artnet AG weiter aufstocken und strebt zugleich tiefgreifende Veränderungen in der bisherigen Führungs- und Organisationsstruktur an. artnet ist ein global führendes, mit der WFA assoziiertes Unternehmen, das im Marktplatz-, Medien- und Datengeschäft tätig ist. Derzeit hält die WFA eine Sperrminorität an artnet, die noch unterhalb der Stimmrechtsschwelle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...