Die Mercedes-Benz Aktie läuft erneut einen wichtigen charttechnischen Widerstand an. Am Vormittag notiert der Aktienkurs des Autobauers im XETRA-Handel bei 67,50 Euro auf Tageshoch und gewinnt rund 2 Prozent an Wert. Damit kommt erneut die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...