Düsseldorf (ots) -Die Catering-Sparte des Multiservice-Anbieters Klüh ist von der gvpraxis zum neunten Mal in Folge zur Nummer 1 der Contract-Caterer im Bereich Kliniken und Krankenhäuser gekürt worden. Wie die Wirtschaftsfachzeitschrift für die professionelle Gemeinschaftsgastronomie in ihrer diesjährigen Marktanalyse darüber hinaus ermittelte, war Klüh Catering im zurückliegenden Jahr zudem die Nummer 4 bezogen auf den gesamten Cateringmarkt."Gerade in diesen anspruchsvollen Zeiten freuen wir uns natürlich besonders über diese Top-Positionen. Zugleich sind sie für uns Ansporn, den Schwierigkeiten durch Corona, Lieferengpässe und steigende Preise zum Trotz an unserem hohen Anspruch als Qualitätsanbieter festzuhalten, den wir als Schlüssel unseres Erfolgs sehen", erklärt Thorsten Greth, Geschäftsführer von Klüh Catering.Weitere Auszeichnungen honorieren Kundenzufriedenheit in Betriebsrestaurants und Pioniergeist. Mit einer konsequenten Qualitätsausrichtung konnte Klüh Catering sich bereits im November 2021 einen 1. Platz beim Deutschen Kunden-Award 2021/22 der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien mbH im Bereich "Kundenzufriedenheit" in Betriebsrestaurants sichern.Darüber hinaus wurde Klüh Catering für seine Unternehmensleistungen im Oktober 2021 von der dfv-Mediengruppe mit dem begehrten "Frankfurter Preis - Großer Preis der deutschen Gemeinschaftsgastronomie" ausgezeichnet. Die Jury begründete die Auszeichnung von Klüh Catering mit den Leistungen des Unternehmens im Care-Catering, seinem Aufstieg im wettbewerbsintensiven Businessmarkt zu einem der führenden Anbieter sowie dem Pioniergeist im Bereich neuer Ernährungskonzepte.Über Klüh: Mit über 30 Jahren Erfahrung bietet der Branchen-Champion nicht nur Catering für Mitarbeitende, sondern auch für Patient*innen, Senior*innen, Reisende, Schul- und Kindergartenkinder und ist im Bereich Care Catering die unangefochtene Nummer 1 der Contract-Caterer in Deutschland (Studie gvpraxis 05/2022). Klüh Catering gehört zur Klüh Service Management GmbH, einem international agierenden Multiservice-Anbieter aus Düsseldorf, der in diesem Jahr sein 111. Firmenjubiläum feiert. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Unternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastruktureller Dienstleistungen. In den Fachbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service, Security, Personal Service, Airport Service und Integrated Services werden sowohl Einzeldienstleistungen als auch Multiservice-Konzepte angeboten. Das Unternehmen setzt mit mehr als 52.000 Mitarbeitenden in acht Ländern rund 814 Mio. Euro (2021) um. Weitere Informationen unter www.klueh.de.