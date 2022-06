Mit der Akquisition des Experten für App-Store-Optimierung bietet Airship die erste Komplettlösung für das Management mobiler App-Experiences. Unternehmen erhalten damit ein umfassendes Set an Lösungen, um App-Kunden zu gewinnen, zu binden und zu monetarisieren.

Das Mobile-App-Experience-Unternehmen Airship übernimmt Gummicube, einen der weltweit größten Anbieter im Bereich App-Store-Optimierung (ASO). Das innovative Unternehmen mit Sitz in Kalifornien arbeitet mit App-Entwicklern und CMOs zusammen, um das Marketing für mobile Apps im App Store und im Google Play Store zu optimieren. Gummicube unterstützt dabei mehr Top-10-Apps in verschiedenen Kategorien als jedes andere Unternehmen.

Durch die Verknüpfung der ASO-Technologie und der Expertise von Gummicube mit der App-Experience-Plattform (AXP) von Airship können Marken jetzt den Wert ihrer mobilen Apps über die gesamte Laufzeit optimieren und organisches Wachstum erzielen. So lassen sich der Return on Advertising Spend (ROAS), die Kundenbindung sowie Umsätze deutlich steigern.

Sowohl die Airship- als auch die Gummicube-Kunden profitieren in Zukunft von den neuen Technologien und der Expertise beider Unternehmen: Mit dem Zusammenschluss der führenden Plattformen erhalten Marken ein Set von Unternehmenslösungen, die neben der App-Store-Optimierung und Customer-Journey-Orchestrierung auch native No-Code-App-Erlebnisse und App-UX-Testings ermöglichen. Vor allem im letzten Stadium des mobilen App-Prozesses lassen sich mit zunehmender Effizienz und Effektivität die Kundenbindung und das Kundenwachstum nachhaltig ausbauen.

Im Vergleich zum Vorjahr konnte Gummicube seinen Umsatz fast verdoppeln und plant seine Belegschaft bis 2022 stark zu erweitern, um dem starken Wachstumskurs gerecht zu werden. Airship übernimmt im Zuge der Akquisition alle 80 Gummicube-Mitarbeitenden. Die Co-Founder Dave Bell und Anh Nguyen erhalten neue Aufgaben als Vice President und Co-General Manager der Gummicube-Division von Airship. Airship fokussiert sich auf die Weiterentwicklung und in die Investition der Gummicube Lösungen. Kunden erhalten damit umfassende plattformübergreifende Daten, um jeden Schritt der mobilen App-Journey besser zu verstehen von den Erfahrungen, die neuen App-Kunden machen, bis hin zu wertvollen Erkenntnissen, um die App-Nutzung weiter anzukurbeln.

"Kunden zum Download einer App zu bewegen, ist ein wichtiger erster Schritt. Um sie jedoch dauerhaft zu binden, nutzen wir ihre Daten, um ihnen Respekt und Relevanz mit passgenauen Erlebnissen zu demonstrieren, die sie für ihre Loyalität belohnen", sagt Brett Caine, CEO und Präsident von Airship. "Gemeinsam versetzen Gummicube und Airship Marketer, Produktverantwortliche und Entwickler in die Lage, das gesamte mobile App-Erlebnis zu optimieren. Diese branchenweit einzigartige Kombination wird den App-Erfolg von Marken steigern und einen enormen Mehrwert für die Gesellschaft generieren."

"Gummicube und Airship widmen sich beide zu 100 Prozent dem Erfolg mobiler Apps. Bis heute mussten Marken ihre eigenen Antworten auf die beiden grundlegenden Fragen finden. Erstens: Wie gewinne ich mehr Nutzer? Und zweitens: Wie kann ich sie binden und den Wert für alle Beteiligten steigern?", sagt Dave Bell, CEO und Mitbegründer von Gummicube. "Jetzt wird unser Angebot mehr messbaren Wert für die Kunden schaffen als je zuvor.

Splitcube, die A/B-Test-Plattform von Gummicube, ermöglicht es Entwicklern, Marketern und Marken, jedes einzelne ihrer Store-Listing-Assets zu testen, um die Konversionsraten in den App-Stores kontinuierlich zu optimieren. DATACUBE von Gummicube sammelt Milliarden von Datenpunkten aus dem App Store und dem Google Play Store, um Such- und Verhaltenstrends zu visualisieren. DATACUBE hilft App-Marketern zu verstehen, wie die App-Stores ihre Apps und die ihrer Mitbewerber vermarkten, sodass sie durch die Optimierung der App-Sichtbarkeit schneller ihre App-Zielgruppe und ihren Marktanteil vergrößern können. Diese SaaS-Technologien werden durch das erfahrenste ASO-Team der Welt bereitgestellt, das Hand in Hand mit den Kunden arbeitet, um Prozesse zu managen und Ergebnisse zu messen.

Peak Technology Partners fungierte bei dieser Transaktion als exklusiver Berater der Verkäufer.

Bei Airship steht der Juni ganz im Zeichen der mobilen App-Experience (MAX). In zahlreichen Veranstaltungen, Podcasts, Webinaren und Umfragen, die sowohl live als auch digital stattfinden, geht es bei dem so genannten MAXMonth um Ideenaustausch, Inspiration und Einblicke in das Thema MAX. Mehr dazu erfahren Sie hier: www.airship.com/max-month

Als "Leader" in The Forrester Wave: Mobile Engagement Automation, Q3 2020 erhielt Airship die höchste Punktzahl in der Kategorie "Strategie" und die zweithöchste Punktzahl in der Kategorie "Aktuelles Angebot".

Über Gummicube

Gummicube leistete 2010 Pionierarbeit bei der App-Store-Optimierung für mobile Apps und arbeitet heute mit App-Entwicklern und CMOs zusammen, um das Marketing für mobile Apps im App Store und im Google Play Store zu optimieren. Tausende von Apps nutzen die Technologie und die fachkundigen Dienstleistungen von Gummicube, um ihre Sichtbarkeit und die Konversionsraten im Store kontinuierlich zu verbessern, mehr hochwertige Nutzer zu gewinnen und bessere Apps zu entwickeln.

Gummicube ist ein Airship-Unternehmen. Für weitere Informationen über die Dienstleistungen von Gummicube oder für eine Live-Demo von DATACUBE oder Splitcube besuchen Sie bitte http://www.gummicube.com/.

Über Airship

Niemand verfügt über mehr Wissen, leistet und engagiert sich mehr als Airship, wenn es darum geht, Marken zu helfen, mobile App-Erlebnisse zu gestalten.

Seit Beginn der Entwicklung von Apps hat Airship die ersten Werbebotschaften erstellt und dann um einen datengestützten Ansatz auf alle Re-Engagement-Kanäle (Mobile Wallet, SMS, E-Mail), App-UX-Experimente und das Feature-Release-Management erweitert. Mit der Airship App-Experience-Plattform (AXP) können Unternehmen nun selbständig native App-Erlebnisse erstellen und anpassen ohne laufenden Entwickler-Support oder App-Updates.

Mit Billionen von mobilen App-Interaktionen für Tausende von globalen Marken haben die Technologie und die umfassende Branchenexpertise von Airship dafür gesorgt, dass Apps zum digitalen Zentrum der Kundenerfahrung, Markentreue und Monetarisierung geworden sind.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.airship.com, lesen Sie unseren Blog oder folgen Sie uns auf Twitter, LinkedIn und Facebook.

