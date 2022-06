Hannover (www.anleihencheck.de) - Nachdem speziell die länger laufenden Neuemissionen am Anfang vergangener Woche nicht mehr ganz so flüssig über die Bühne gingen, legte der Primärmarkt bedingt durch Feier- und Brückentage den Rest der vergangenen Handelswoche eine Atempause ein, so Stefan Rahaus und Dr. Frederik Kunze von der NORD/LB. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...