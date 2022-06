Zürich (www.anleihencheck.de) - Ungeachtet der sich eintrübenden Konjunktur ist die Inflation in den letzten Monaten vielerorts angestiegen, womit sich das Verhältnis zwischen Wachstum und Inflation in praktisch allen Ländern und Regionen verschlechtert und Richtung Stagflation verschoben hat, so die Experten von Swisscanto Invest. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...