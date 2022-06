Der chinesische Batteriezellen-Hersteller und Volkswagen-Partner Gotion High-Tech hat seine Produktionskapazitäten mit der Eröffnung von zwei neuen Standorten um 30 GWh erweitert. Am 30. Mai wurden Produktionslinien für zehn GWh im Gotion-Werk in Yichun (Provinz Jiangxi) in Betrieb genommen. Kapazitäten für weitere fünf GWh sollen dort bis Ende 2022 installiert werden. Im Endausbau sind 30 GWh geplant. ...

